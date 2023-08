Inscrições para edital SalCine seguem até a próxima semana

As inscrições para o edital SalCine, que busca impulsionar o cenário audiovisual em Salvador, seguem até a próxima terça-feira, 22. Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) e a Fundação Gregório de Matos (FGM), o programa oferece financiamento para 69 projetos locais, abrangendo obras, festivais e cineclubes. Os interessados podem se inscrever no site do projeto.

O edital se divide em três categorias e os investimentos somam mais de R$20 milhões, sendo R$15,3 milhões provenientes da Lei Paulo Gustavo e R$5 milhões da Prefeitura de Salvador. A primeira categoria apoia a criação e desenvolvimento de obras, como longas, curtas, séries, videoclipes e games.

A segunda vertente destina recursos para impulsionar salas de cinema independentes, prevendo dois projetos de R$600 mil para o fortalecimento do circuito. Já a terceira categoria estimula cineclubes, festivais e pesquisas relacionadas ao audiovisual, também avaliando a situação do setor em Salvador.

Distribuição dos investimentos

Os investimentos na primeira e segunda categorias estão distribuídas da seguinte maneira: 15 projetos de curtas receberão R$150 mil cada, totalizando R$2,25 milhões; cinco projetos de obras seriadas receberão R$700 mil cada, somando R$3,5 milhões; três projetos de longas receberão R$2 milhões cada, totalizando R$6 milhões; outros três projetos de longas para novos realizadores receberão R$1 milhão cada, totalizando R$3 milhões; e seis projetos de desenvolvimento de games receberão R$100 mil cada, com R$600 mil no total.

Além disso, serão financiados sete projetos de desenvolvimento de obras seriadas a R$100 mil cada, totalizando R$700 mil; sete projetos de desenvolvimento de longas a R$100 mil cada, totalizando R$700 mil; dez projetos de videoclipes a R$80 mil cada, totalizando R$800 mil; três projetos de festivais de cinema com calendário a R$300 mil cada, totalizando R$900 mil; três projetos de festivais de cinema sem calendário a R$100 mil cada, totalizando R$300 mil; e quatro projetos de cineclubismo a R$50 mil cada, totalizando R$200 mil.