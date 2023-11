Inscrições para o NordesteLAB podem ser feitas até este domingo | A TARDE

Produtoras de audiovisual têm até este domingo, 12, para se inscrever nas Rodadas de Negócios do NordesteLAB 2023. O prazo, que se encerraria na sexta-feira, 10, foi prorrogado e as inscrições podem ser feitas através do site www.nordestelab.com.br .

O evento é voltado para o fomento do mercado audiosivual nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste e será realizado entre 05 e 08 de dezembro, no Goethe Institut, no Corredor da Vitória, em Salvador. Podem participar empresas produtoras audiovisuais independentes de qualquer porte com CNPJ, incluindo com registro MEI, com sede nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte.

Empresas brasileiras de distribuição, televisão e plataformas, além de empresas internacionais que atuam nesses mesmos segmentos em território nacional, vão avaliar projetos audiovisuais, como curtas e longas metragens, além de produtos seriados. Já são mais de 20 players confirmados para as Rodadas de Negócios, como: Globo Filmes, GloboPlay, Telecine, Canal Brasil, Downtown Filmes, Vitrine Filmes, entre outros.

“Nós temos uma diversidade de players, tanto plataformas, canais de televisão como distribuidoras de cinema. Alguns projetos de produtoras iniciantes lá atrás foram viabilizados graças a esses encontros feitos aqui no NordesteLAB. Essa é uma grande oportunidade pra produtoras, principalmente as que estão iniciando sua carreira, porque esses canais são abertos e elas conseguem enviar seus projetos e fazer bons negócios com eles”, comenta Gabriel Pires, Coordenador Geral do evento.

NordesteLAB 2023

O NordesteLAB retorna ao formato presencial após a pandemia da Covid-19. Em sua 8ª edição, o NordesteLAB traz para o centro do debate um tom político voltado para o audiovisual, alem do fomento e fortalecimento do audiovisual e também o fomento de produções fora do eixo Sul-Sudeste. Nas próximas semanas, inicia a divulgação da programação, que é aberta ao público, com atividades formativas, mesas e palestras.

Este ano, o NordesteLAB será apresentado pelo programa Salcine, uma iniciativa da Prefeitura de Salvador, viabilizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e conta com o apoio do Sebrae-BA.

“A realização do NordesteLAB é fundamental para o desenvolvimento do ambiente de negócios para o audiovisual em Salvador. Reunindo realizadores, players e representantes de instituições públicas, o evento tem um potencial catalizador fortalecendo a produção independente local. Os objetivos do NordesteLAB e do Salcine caminham lado a lado para o desenvolvimento do cenário audiovisual soteropolitano”, destaca o gestor do Audiovisual da Secult, Felipe Rego.