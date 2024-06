Inscrições para Salões de Artes Visuais da Bahia são abertas | A TARDE

As inscrições para a 65ª edição dos Salões de Artes Visuais da Bahia, organizados pela Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), estão abertas até 7 de julho, pelo site da instituição.

Serão distribuídos 21 prêmios-aquisição, sendo 3 para cada um dos seis macroterritórios do estado e 3 provenientes da cidade de Salvador, no valor de R$ 15 mil cada, além de menções especiais.

Um total de 49 obras de artistas ou grupos será selecionado, com 7 representantes de cada macroterritório e da cidade da capital baiana. Há também cotas reservadas para diversidade racial e de pessoas com deficiência. As exposições acontecerão em seis cidades: Itabuna, Cachoeira, Juazeiro, Irecê, Barreiras e Guanambi.

Serão aceitas diversas modalidades artísticas, como arte e tecnologia, artesanato, escultura, pintura, entre outras. Os selecionados receberão um auxílio de R$ 2 mil para despesas relacionadas à participação, como transporte e reprodução das obras.

Os Salões de Artes Visuais da Bahia, criados em 1992, visam incentivar a produção artística local e promover a diversidade cultural. A edição de 2024 visa ainda destacar a pluralidade da produção artística na Bahia, valorizar artistas emergentes e fomentar reflexões sobre temas contemporâneos.

