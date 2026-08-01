CULTURA
Instituto JCPM leva 250 jovens a museus, teatro e Flipelô em Salvador
Programação antecede o Conexão Juventudes 2026
Duzentos e cinquenta jovens atendidos pelo Instituto JCPM de Compromisso Social (IJCPM) participarão, entre os dias 3 e 7 de agosto, de uma programação cultural em Salvador. As atividades integram as Travessias Culturais, etapa preparatória para o Conexão Juventudes 2026.
Ao longo de cinco dias, estudantes das unidades do Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping visitarão diferentes equipamentos culturais da capital baiana.
O roteiro inclui o Teatro Martim Gonçalves, da UFBA, o Museu Casa das Histórias, o Cine Lankiana, o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB) e a Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô).
As experiências antecedem o Conexão Juventudes 2026, marcado para 18 de agosto, no Salvador Norte Eventos, quando os participantes apresentarão produções inspiradas nas vivências realizadas durante a semana.
Vivências vão inspirar produções dos estudantes
Segundo a coordenadora pedagógica do Instituto JCPM, Daniara Pantas, as Travessias Culturais foram pensadas para ampliar o repertório dos jovens e fortalecer a relação deles com a cidade.
"Serão cinco visitas, cinco territórios e uma identidade em construção. A iniciativa propõe que os jovens ampliem repertórios, fortaleçam vínculos com a cidade e reconheçam diferentes culturas como ferramenta de transformação social", afirma.
Durante a programação, os estudantes produzirão registros, reflexões, fotografias, roteiros, textos e outras criações que serão compartilhadas no Conexão Juventudes.
Conexão Juventudes terá como tema identidade
Neste ano, o evento será realizado com o tema "Identidade: entre raízes e futuros coletivos", propondo reflexões sobre ancestralidade, pertencimento, diversidade e protagonismo juvenil.
De acordo com a coordenadora de Gestão e Articulação Social, Naiana Laborda, a proposta é incentivar os jovens a reconhecerem suas histórias e participarem da construção de uma sociedade mais inclusiva.
"Queremos que esta edição inspire os jovens a reconhecerem suas raízes, fortalecerem o diálogo e se perceberem como protagonistas na construção do futuro", destaca.
Confira a programação das Travessias Culturais
- 3 de agosto – Teatro Martim Gonçalves (UFBA): participação no Festival Melanina Acentuada com estudantes de Teatro.
- 4 de agosto – Museu Casa das Histórias: atividade "Raízes que Guardam o Futuro" com a turma Multidisciplinar.
- 5 de agosto – Cine Lankiana: oficina de audiovisual para alunos de Story Maker e Gestão de Mídias.
- 6 de agosto – MUNCAB: visita voltada à reflexão sobre identidade e ancestralidade com estudantes de Inglês.
- 7 de agosto – Flipelô: participação em mesa sobre literatura e redes sociais, além de tour pelo Centro Histórico com alunos de Fotografia e da turma Multidisciplinar.
Ao transformar espaços culturais em ambientes de aprendizagem, o Instituto JCPM busca fortalecer a formação integral dos participantes, unindo educação, cultura, arte, cidadania e empregabilidade em um mesmo percurso.