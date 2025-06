IPAC acompanha andamento de reforma de Igreja tombada, em Valença

Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus, em Valença, foi inaugurada há 224 anos. - Foto: Fernando Barbosa | IPAC

O Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), unidade vinculada à Secretaria de Cultura de Estado (SecultBA), vistoriou as obras de recuperação estrutural da cobertura da Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus, em Valença, no Baixo Sul, na tarde deta quinta-feira, 12.

Com R$ 2,2 milhões investidos pelo Governo do Estado, a obra, iniciada no fim do ano passado, tem previsão de término no segundo semestre. O objetivo da visita foi verificar o andamento da execução da obra, definir os próximos passos e avaliar os recursos necessários para uma segunda etapa da requalificação.

O diretor geral do Ipac, Macelo Lemos, acompanhou a fiscalização junto com o pároco Marcos Reis, além do diretor de Obras, Projetos e Restauro do Ipac, Fernando Caldeira, e o engenheiro responsável, José Carlos Mehlen.

“Uma vistoria ampla. Muito feliz de ver que em breve entregaremos mais um restauro de patrimônio do nosso estado. A reforma é uma junção de esforços dos poderes públicos representados pelo governo do estado e prefeitura, e a sociedade valenciana, com apoio também de emendas parlamentares”, disse Lemos.

Construída em 1759 e inaugurada em 1801, a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Valença, foi tombada, provisoriamente, pelo IPAC em 2001. O local abriga artes sacras dos séculos XVIII e XIX, com destaque para a imagem de Nossa Senhora das Dores e a Cruz com Cristo, ambas em estilo barroco.