CULTURA

IX Edição da Felisquié será lançada em Salvador

Lançamento acontece na Academia de Letras da Bahia

Por Redação

28/07/2025 - 20:08 h | Atualizada em 28/07/2025 - 20:57
Evento acontecerá em outubro
Evento acontecerá em outubro

A IX edição da Festa Literária Internacional do Sertão de Jequié (Felisquié), que ocorre entre os dias 21 e 23 de outubro, será lançada na Academia de Letras da Bahia, no bairro de Nazaré, em Salvador. O tema deste ano é "As relações culturais entre italianos e baianos".

Entre os homenageados, estão o memorialista Carlos Marotta; o contista Edgar Ferraro; o cronista Carlos Mensitieri; o poeta Miguel Mensitieri; o pioneiro no cinema em Jequié, Andrea Leto; a escritora Zélia Gattai; o artista plástico Sante Scaldaferri; a arquitetura Lina Bo Bardi; o cineasta Geraldo Sarno; a fundadora da Associação Itália Brasil, Clélia Zuliani.

A Felisquié vai homenagear também a memória do escritor Euclides Neto no seu centenário de nascimento, e os 80 anos de nascimento do cantor Raul Seixas. Já estão confirmados os seguintes nomes italianos: a escritora Antonella Rita Roscilli, a antropóloga Patrizia Giancotti, o geólogo Carmine Marotta, a jornalista Martina Marotta e o editor Nicola Bergamaschi. Escritores e pesquisadores brasileiros também já confirmaram presença, a exemplo de Sylvio Passos (referência sobre a vida e obra de Raul Seixas), Regina Luz, Paulinho Lima, Paulinho Jequié entre outros.

Convidados

O evento terá uma mesa literária mediada pelo jornalista e escritor Eliéser César com os seguintes temas e palestrantes: "A herança cultural da Itália na Bahia - Eduardo Sarno; "A experiência do Sersendo, como um dos Ditames da Consciência, na Itália" -Maribel Barreto; " A União Brasil Itália através das Artes, da Cultura e da Literatura -Simone Adivincula; "As relações culturais entre os italianos e baianos" - Domingos Ailton.

