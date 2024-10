Jany realiza show de lançamento de novo EP no Green House em Salvador

Jany - Foto: Divulgação

A cantora e compositora soteropolitana Jany fará um show no dia 11 de outubro, a partir das 21h, no Green House, no Rio Vermelho. A ocasião marca o lançamento oficial do seu EP autoral, um trabalho que promete encantar o público com suas letras reflexivas e melodias envolventes.

Além disso, o show de Jany contará ainda com as participações especiais de renomados artistas como Jorginho King, Lucas Barnery, Renato Coelho, Levy Marques, Nancyta, Mari Cedraz e Bruna Barreto. Para sua banda, Jany contará com os músicos convidados Cadinho Almeida no baixo, Cezar Araújo na bateria e Vitor Charotta na guitarra.

Para completar, também haverá uma apresentação da banda Imunidade Charlie Brown, cover a icônica banda outrora liderada pelo saudoso Chorão.

EP

Composto por seis faixas, o EP de Jany é um convite à reflexão sobre as relações interpessoais e amorosas e as emoções que as acompanham. As letras, marcadas por uma profunda sinceridade, abordam temas como nostalgia, melancolia, resiliência e superação. A sonoridade, que mescla elementos do rock clássico com um toque contemporâneo, cria uma atmosfera única e envolvente.

"O EP é um reflexo dos meus sentimentos e das minhas observações e experiências", afirma Jany. "Escrevi as músicas a partir da minha observação sobre as relações interpessoais, criando assim uma conexão através dos sentimentos compartilhados."

Recentemente, Jany foi contemplada pelo Selo Educadora FM Independente, um importante reconhecimento para sua carreira musical. Com o lançamento do EP, a artista espera consolidar seu nome na cena musical baiana e nacional.

Serviço:

Evento: Lançamento do EP "Jany"

Data: 11 de outubro de 2024

Local: Green House – Conselheiro Pedro Luiz, 369, Rio Vermelho, Salvador-BA

Horário: 21h

Show das bandas JANY e Imunidade Charlie Brown

Participações especiais: Jorginho King, Lucas Barnery, Renato Coelho, Levy Marques, Nancyta, Mari Cedraz e Bruna Barreto.

Ingressos: Link

Classificação: 18 anos