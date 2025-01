Jeremias Gomes fará show na Concha Acústica

Jeremias Gomes - Foto: Divulgação

O cantor e compositor baiano Jeremias Gomes prepara um momento especial para os fãs. Amanhã, às 18h, ele apresentará o Baile do Rasta, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA).

O evento, além de marcar o lançamento do primeiro audiovisual dele, gravado em junho de 2024 no Parque da Cidade, será uma grande celebração da música reggae, reunindo importantes nomes do gênero.

Na apresentação, Jeremias dividirá o palco com um elenco estrelado, como o pai, Edson Gomes; Hélio Bentes, do Ponto de Equilíbrio; Serginho, do Adão Negro; Nengo Vieira, Edy Vox e o DJ Ras Seles. Convidados surpresa também farão parte da festa, ampliando a dimensão do evento.

Para Jeremias, a oportunidade de se apresentar ao lado desses artistas é uma reafirmação do poder do reggae. "Dividir o palco com artistas que admiro e que foram fundamentais na minha trajetória musical torna esse show ainda mais especial. Cada um deles tem uma história que se conecta de alguma forma à minha, seja como inspiração, seja como parceria ao longo desses anos. É um momento histórico, pode ter certeza", destaca.

O Baile do Rasta trará um repertório baseado no álbum ao vivo lançado em dezembro de 2024, que integra também o novo audiovisual. Segundo o artista, o público pode esperar uma viagem musical que conecta a história do reggae com momentos de reflexão e alegria. "Além das músicas desse álbum ao vivo, teremos participações incríveis que trazem ainda mais força ao espetáculo. Hélio Bentes, do Ponto de Equilíbrio, interpretará sucessos marcantes; meu pai, Edson Gomes, nosso rei do reggae, apresentará grandes hits da sua trajetória. Será uma celebração histórica do reggae baiano, nordestino e brasileiro, conectando gerações e mostrando a força desse movimento", declara Jeremias

O projeto surgiu como um desdobramento do Reggae no Parque, evento criado por Jeremias para celebrar a cultura reggae em Salvador. Na última edição, o evento reuniu grandes artistas do gênero e consolidou-se como um marco na cena musical no reggae. Essa celebração não apenas aproximou gerações de músicos, mas também destacou a relevância do reggae como um movimento cultural de impacto global. E foi nesta edição, que o cantor gravou o projeto audiovisual.

Segundo o artista, o Baile do Rasta tem como objetivo ampliar também a presença do reggae no calendário cultural de Salvador, especialmente durante o verão. “O principal propósito do baile é incluir o reggae nas atividades do verão baiano e tornar a Concha Acústica um espaço acessível para a nossa comunidade. Queremos garantir que todos tenham condições plenas de desfrutar desse lugar tão simbólico”, destaca o cantor.

Para os fãs de longa data, o show será uma oportunidade única de reviver grandes sucessos do artista, enquanto para aqueles que ainda não conhecem seu trabalho, será um convite para apreciar um repertório musical que une gerações, tradições e mensagens de esperança. "O público pode esperar uma entrega total. Prometo um show inesquecível, repleto de energia positiva e muita vibração. Quem comparecer neste sábado vai vivenciar um espetáculo único, algo jamais visto no cenário do reggae em Salvador. Será, sem dúvida, um momento histórico", destacou o cantor.

Uma herança musical

Filho de Edson Gomes, Jeremias estreou como cantor em 2008, quando se destacou como melhor intérprete em um festival musical e participou da República do Reggae. Em 2011, gravou seu primeiro álbum, Régua e Compasso, que foi lançado no ano seguinte, consolidando sua entrada no cenário musical. Reconhecido como um dos principais nomes do reggae baiano. Sua música transita entre o reggae roots e as vertentes mais dançantes, refletindo influências de grandes ícones do reggae nacional e internacional.

Apaixonado pelo reggae, o cantor não esconde o orgulho de pertencer a esse movimento e de levar sua arte para a Concha Acústica e outros espaços da cidade. Ele também destacou a importância do reggae tanto no cenário nacional quanto internacional, ressaltando o legado de Bob Marley, maior ícone do gênero.

“Reggae é mais do que um gênero musical, é um movimento global de enorme relevância, reconhecido em diversos países. O filme One Love, que retrata a vida de Bob Marley, chegou em um momento muito significativo para reforçar a história de um homem negro, rastafari, vindo do terceiro mundo, que transformou sua pequena ilha em um ponto de partida para conquistar o mundo com mensagens de positividade, união e paz. A exibição desse filme em cinemas de todo o planeta evidencia a força do reggae como música, estilo de vida e cultura universal", pondera.

O cantor destaca também a forte influência do pai em sua trajetória musical e como essa herança está presente em seu novo projeto. “Meu pai é minha maior referência como artista, cantor e músico. Ele sempre foi e continua sendo uma grande inspiração. Este projeto reflete não apenas o legado que ele me deixou, mas também minha busca por consolidar minha própria identidade no reggae”, afirma Jeremias.

Segundo o artista, o ganhou novos significados na Bahia e no Recôncavo.

“O reggae é a minha vida, meu caminho, meu sonho é meu propósito. É o meu plano A, sempre – nunca houve espaço para um plano B. Essa música, que nasceu na Jamaica, se ressignificou na Bahia e no Recôncavo, onde nasci, cresci e me descobri como artista. Hoje, carrego essa bandeira com orgulho, guiando os passos da minha trajetória. Para mim, o reggae é tudo, logo depois do Senhor Jesus Cristo”, conclui o artista.

‘Baile do Rasta’ – Lançamento do audiovisual de Jeremias Gomes / Amanhã (18), 18h / Concha Acústica do Teatro Castro Alves / Ingressos entre R$ 48 e R$ 80 / Vendas: Sympla e bilheteria TCA / Classificação: 18 anos

