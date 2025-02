Jonga Lima se apresenta hoje na Lavagem de Itapuã

Jonga Lima - Foto: Manuela Cavadas

O cantor e compositor Jonga Lima participa hoje de um encontro artístico com o coletivo de artistas Galera do Mar na Lavagem de Itapuã, uma das festas mais tradicionais de Salvador. No evento, que é marcado por expressões culturais e religiosas, a parceria entre Jonga e o grupo Galera do Mar, liderado pelo artista plástico Ives Quaglia, se traduz no mini-trio Quase Trio.

Apesar de já ter feito participações esporádicas no evento, esta é a primeira vez que Jonga estará oficialmente na programação com seu projeto. Para ele, que mora em Itapuã e frequenta o bairro desde criança, participar da Lavagem é algo especial, ainda mais ao lado da Galera do Mar, que completa 30 anos de existência neste ano.

“Já dei canjas antes, mas agora é diferente. Estou organizando algo estruturado junto com a Galera do Mar. Esse encontro é muito justificado por alguns motivos. Primeiro, porque sou um artista e uma pessoa que se identifica muito com Itapuã. Moro aqui, e é um bairro que frequento desde a infância, pois meu pai já vinha para cá”, conta Jonga. “Itapuã é um bairro lindo, que tem Dorival Caymmi, que teve Vinícius de Moraes e que segue com essa nova geração de artistas. Sempre quis fazer algo junto com o Ives, e agora estamos concretizando esse sonho”.

A Galera do Mar

Na Lavagem deste ano, a Galera do Mar vai estar celebrando 30 anos de história. Ives Quaglia, morador de Itapuã, artista plástico e criador do grupo, é o responsável por criar alegorias de baleias e outros animais marinhos que compõem a festa. O cetáceo tornou-se um símbolo das festividades do bairro nos anos 1980, quando surgiu a “Festa da Baleia”, que funcionava como o carnaval do bairro, e mais tarde foi incorporada à Lavagem também.

“A Festa da Baleia nasceu em 1987, como uma iniciativa da Fundação Galvão de Matos para fortalecer o carnaval de bairro com um elemento simbólico forte. Participei da decoração e tive a oportunidade de ver essa proposta crescer. A Baleia foi se consolidando e hoje é uma manifestação tradicional, atravessando gerações", afirma o artista.

Sobre a parceria com Jonga Lima, Ives comentou que já conhecia o trabalho do cantor com o Quase Trio e que o encontro surgiu de um convite para unir a linguagem de ambos. “Eu gosto muito da linguagem do Quase Trio. Esse ano ele me pediu para que eu pudesse fazer a criação estética também do carro de som, então, eu fiz uma proposta visual, uma temática e isso também agregou para que eu pudesse trazer para a festa de Itapuã, com a galera do mar”, explicou.

A interação entre o grupo e Jonga também será na parte sonora. Quaglia comentou que há algumas gravações de sons e vozes de baleias, para compor a experiência entre música e artes visuais.

Novo álbum e ‘Furdunço’

Para o repertório, Jonga planeja um setlist repleto de referências ao mar e ao meio ambiente. "Vou cantar Caymmi, Gilberto Gil e a clássica Nobreza de Caetano. Também incluí A Novidade, dos Paralamas, que fala da beleza e do impacto ambiental das sereias e baleias. A ideia é trazer esse imaginário para a nossa apresentação”.

Durante a Lavagem de Itapuã ele também vai cantar canções do seu álbum mais recente, Samba, Folia e Paz (2023). "Esse disco nasceu do meu mergulho na cultura popular do carnaval. Tenho cantado muito nos minitrios e vi como essa experiência é transformadora. Foi assim que surgiu o Quase Trio, que produzimos em parceria com amigos e coletivos culturais”.

O projeto também estará no Furdunço, evento que antecede o carnaval de Salvador. "Estaremos no circuito Batatinha, um novo espaço do Furdunço dedicado aos trios menores, o que dá mais proximidade ao público e reforça a tradição dos carnavais de rua. Inclusive, o Quase Trio estreia sua nova cenografia, assinada pelo Ives Quaglia, mantendo nossa conexão artística”, acrescenta.

Ives lamentou não poder levar as grandes peças para o circuito, mas reforçou que a Galera do Mar ainda vai aparecer no Carnaval, na Mudança do Garcia e no Furdunço com a cenografia do QuaseTrio. Não poderemos levar nossas grandes alegorias para o Furdunço, por questões logísticas, mas participaremos com a identidade visual do Quase Trio. Mas estaremos na Mudança do Garcia, fortalecendo a conexão entre Itapuã e esse histórico evento carnavalesco”.

Para Jonga, a valorização dos blocos alternativos e trios menores é essencial para a diversidade da folia. "Esses circuitos dão mais liberdade, segurança e permitem um contato mais próximo com o público. Recentemente, assisti ao Boi da Macuca no Pelourinho e fiquei impressionado. Mostra que é possível fazer carnaval popular e de qualidade”.

Com um repertório que mistura alegria e consciência social, Jonga Lima promete levar ao público canções autorais e clássicos da música baiana. “Nosso tema no Furdunço é ‘Folia e Rebeldia nas Festas da Bahia’. Queremos resgatar essa alegria revolucionária, que é tão essencial para o nosso Carnaval”, conclui.

Galera do Mar com Jonga Lima e o Quase Trio na Lavagem de Itapuã / Hoje, 10h / Orla de Itapuã / Gratuito

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.