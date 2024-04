Jorge Aragão, Fagner e mais: confira a agenda dessa semana em Salvador | A TARDE

A agenda cultural desta semana em Salvador está agitada com várias opções para diversos públicos. E o melhor é que algumas dessas atrações são de acesso totalmente gratuito.

Na literatura, destaque para o lançamento do livro "O Reino da Felicidade", de André Léllis. Na música, Fagner celebra 50 anos de carreira com show na Concha do TCA.

Já no teatro, o destaque é para o espetáculo 'Dandara na Terra dos Palmares', que leva uma mensagem contra o racismo, abordando temas como a ancestralidade negra por meio da história da heroína Dandara dos Palmares.

Explore as opções e planeje-se:

LITERATURA

➡️ Lançamento de "O Reino da Felicidade", de André Léllis

📅 Quando: Sexta, 12

⏰ Horário: 18h30

📌 Onde: 705 Restaurante e Bar

💲 Quanto: R$ 93 (valor do livro)

EXPOSIÇÃO

➡️ Rodin e seus amigos

📅 Quando: Sábado, 13

⏰ Horário: 16h

📌 Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia

💲 Quanto: R$ 120

➡️ Coleção de Arte Popular Lina Bo Bardi

📌 Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia

➡️ Reverberações – refletindo a impressão da memória africana

📅 Quando: Até 21 de junho

⏰ Horário: Das 10h às 18h

📌 Onde: Museu Nacional da Cultura Afro Brasileira

💲 Quanto: Gratuito

➡️ INICIADAS: Ancestralidades Contemporâneas

📅 Quando: Até julho

⏰ Horário: De terça a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 10h às 20h

📌 Onde: Museu de Arte Contemporânea da Bahia

💲 Quanto: Gratuito

OFICINA

➡️ Oficina de Pintura Corporal

📅 Quando: Sábado, 13

⏰ Horário: 15h

📌 Onde: Casa do Carnaval da Bahia, Pelourinho

💲 Quanto: Gratuito"

TEATRO

➡️ Dandara na Terra dos Palmares

📅 Quando: Sextas de abril às 15h; sábados e domingos de abril às 16h

📌 Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Entre R$ 20 e R$ 40"

➡️ Fanta & Pandora

📅 Quando: Sextas-feiras de abril e maio

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro Módulo

💲 Quanto: Entre R$ 30 e R$ 60"

➡️ Algum Lugar Depois do Fim do Mundo

📅 Quando: Quarta, 17

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro SESC Casa do Comércio

💲 Quanto: Entre R$ 10 e R$ 20"

➡️ Contando Raul Seixas – Músicas e Histórias do Maluco Beleza

📅 Quando: Sexta, 12, e sábado, 13

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio

💲 Quanto: Entre R$ 45 e R$ 120"

➡️ "Vou te contar", com Marcelo Praddo

📅 Quando: Sábado, 13

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Varanda do Teatro SESI - Rio Vermelho

💲 Quanto: Entre R$ 30 e R$ 60"

➡️ Maria AO VIVO! (Mamãe tá aqui)

📅 Quando: Sábados de abril

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro Módulo

💲 Quanto: Entre R$ 40 e R$ 80"

MÚSICA

➡️ Grupo Rezadêra - A roda gira

📅 Quando: Sábado, 12

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Teatro Gamboa

💲 Quanto: Entre R$ 20 e R$ 40

➡️ Fagner 50 anos

📅 Quando: Sábado, 13

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Entre R$ 80 e R$ 200"

➡️ A cor do Samba - Jorge Aragão e convidados

📅 Quando: Sábado, 13

⏰ Horário: 16h

📌 Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia

➡️ CineSom Bob Marley

📅 Quando: Sexta, 12

⏰ Horário: Cine 18h30, Som 20h30

📌 Onde: Saladearte Cinema Do Museu

💲 Quanto: Entre R$ 15 e R$ 52 "

➡️ Nina Sol

📅 Quando: Quinta, 11

⏰ Horário: 18h30

📌 Onde: Largo do Cruzeiro de São Francisco

💲 Quanto: Couvert R$ 10"

➡️ Quinta de Chorinho

📅 Quando: Quinta, 11

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Santo Antonio Além do Carmo"

➡️ Forró de Quinta com Flor de Imbuia

📅 Quando: Quinta, 11

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Z1 Bar - Rio Vermelho"

➡️ ""Vida que segue"" com Rita Braz

📅 Quando: Sexta, 12

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Casa da Felicidade

💲 Quanto: Colaborativo"

➡️ ‘A Roda Gira’ com a Banda Rezadêra

📅 Quando: Sexta, 12

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Teatro Gamboa Nova

💲 Quanto: Entre R$ 20 e R$ 40"

➡️ Angela Velloso & Duarte Velloso

📅 Quando: Sexta, 12

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: La Premiatta

💲 Quanto: R$ 30"

➡️ Roda de Samba do Botequim e Convidados

📅 Quando: Sexta, 12

⏰ Horário: 21h

📌 Onde: Igreja Santo Antônio Além Do Carmo

💲 Quanto: A partir de R$ 20"

➡️ Quem é do amor: as canções de Sérgio Sampaio

📅 Quando: Sexta, 12

⏰ Horário: 21h

📌 Onde: Casa da Mãe - Rio Vermelho

💲 Quanto: R$ 30"

➡️ Música no Cruzeiro com Cid Rocha

📅 Quando: Sábado, 13

⏰ Horário: 21h

📌 Onde: Largo do Cruzeiro de São Francisco

💲 Quanto: R$ 10"

➡️ Os Cabeças do Samba e Convidados: Alan Dudu e Groove da Laje

📅 Quando: Sábado, 13

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Espaço Cultural Babadão"

➡️ Sambando com Elas com Samba Ohana e convidadas

📅 Quando: Sábado, 13

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Largo Quincas Berro D’Água

💲 Quanto: R$ 5"

➡️ 60 anos da Feira de São Joaquim

📅 Quando: Domingo, 14

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Pier da Feira de São Joaquim

💲 Quanto: 1 lata de leite em pó

➡️ "Som na Praça" com Gustavo Pinho

📅 Quando: Terça, 16

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Shopping Center Lapa

💲 Quanto: Gratuito

➡️ Coletivo Samba Jazz.

📅 Quando: Terça, 16

⏰ Horário: 20h30

📌 Onde: Casa da Mãe

💲 Quanto: R$ 25

➡️ Sarau da Casa da Mãe

📅 Quando: Terça, 16

⏰ Horário: 23h45

📌 Onde: Casa da Mãe

💲 Quanto: Gratuito

➡️ Ensaios Abertos da Orquestra Sinfônica da Bahia

📅 Quando: Quarta, 17

⏰ Horário: 10h

📌 Onde: Sala de Ensaios Piso C do TCA

💲 Quanto: Gratuito

➡️ "Som na Praça" com Junior Cerato

📅 Quando: Quarta, 17

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Shopping Center Lapa

💲 Quanto: Gratuito