Jornalista Cristina Barude lança livro com mensagens psicografadas

Mensagens que Libertam, livro da jornalista baiana Cristina Barude, será lançado na próxima terça-feira (12), às 19h30, na Cidade da Luz, no bairro de Pituaçu.

A obra traz mensagens do espírito Maria Rosa, psicografadas pela própria Cristina, e aborda temas como autoconhecimento, superação, fé e resiliência. Lançado pela Bendita Editorial, reúne 365 mensagens – uma para cada dia do ano – e se propõe a levar palavras de conforto e inspiração aos leitores.

A conexão entre Maria Rosa e Cristina Barude vem desde a adolescência. Cristina conta que desde muito nova costumava canalizar mensagens do espírito, sem saber inicialmente de quem se tratava. Ela tinha o hábito de acordar de madrugada com um desejo muito grande de escrever mensagens que surgiam em sua mente. Porém, ela só veio descobrir que as palavras se tratavam de uma psicografia de Maria Rosa após aprofundar seus estudos no espiritismo.

“Essas mensagens começaram no início da adolescência, e eu não sabia que era psicografia. Eu acordava com uma vontade de escrever e, aos poucos, em contato com o espiritismo, entendi que se tratava de algo mais profundo. Mais tarde, um mentor espiritual me orientou de que as mensagens passariam a ser assinadas, e assim surgiu o nome de Maria Rosa”, relata Cristina.

De acordo com a médium, após estudar e amadurecer seu entendimento sobre a psicografia, ela passou a adotar uma rotina para garantir a continuidade das mensagens. “Todas as quintas-feiras, às sete da manhã, dedico-me à psicografia. Eu começo com orações e me concentro, e então vem a primeira frase, como se fosse uma abertura para o restante do texto. O processo flui naturalmente, e o conteúdo vai surgindo até preencher uma página”, explica.

As mensagens costumam ser compartilhadas com um grupo de pessoas interessadas e enviadas semanalmente, via WhatsApp e e-mail. Algumas também circulam em sites espíritas, embora não se restrinjam a uma doutrina específica. “Essas mensagens são voltadas para qualquer pessoa, independente de crença. Até quem não acredita em Deus pode se sentir tocado por elas. São conselhos de Maria Rosa para o autoconhecimento e para superar momentos difíceis, sem impor nenhuma religião”, afirma a jornalista.

Joana D’Arc do Sertão

Para Cristina, o nome Maria Rosa simboliza uma história de resiliência. Em vidas passadas, Maria Rosa teria sido uma heroína na Guerra do Contestado, conflito ocorrido entre 1912 e 1914, onde sertanejos lutaram pela posse de terras contra o governo federal no sul do Brasil. Ainda jovem, Maria Rosa liderou um grupo de combatentes e ficou conhecida como a “Joana D’Arc do Sertão”. “O que Maria Rosa deseja é que as pessoas se libertem de sentimentos que as aprisionam, como o medo e a tristeza, e encontrem o amor e a luz em suas vidas”, reflete Cristina.

De acordo com Cristina, a vida passada de Maria Rosa também reflete no conteúdo das mensagens que ela costuma passar, “A vida de Maria Rosa reflete profundamente nas mensagens que ela passa, principalmente em sua experiência com a terra e com a vida rural. Eu percebo isso na forma como ela usa metáforas ligadas à agricultura e ao cultivo, sempre falando sobre 'plantar sementes', 'cuidar da terra', 'arrancar ervas daninhas', que representam nossos defeitos e limitações, e 'cultivar qualidades', como se estivéssemos todos cuidando de um jardim interior”, conta

Embora o conteúdo das mensagens seja universal, Cristina busca validar as comunicações, sempre em busca de orientação espiritual. O médium Osvaldo Ourives, colega e amigo de longa data, também revisou o material de Mensagens que Libertam. “Pedi essa revisão não pelo trabalho de Maria Rosa, mas pela minha própria atuação. Sou humana e posso falhar como intermediária. Felizmente, Osvaldo aprovou o conteúdo e reconheceu a presença do espírito”, conta Cristina.

Cristina espera que Mensagens que Libertam inspire o leitor a se reconectar com seu próprio potencial e propósito, e que a trajetória de Maria Rosa se mantenha viva como uma referência de amor e compaixão. A renda obtida com os direitos autorais será destinada às obras assistenciais da Cidade da Luz, instituição que atende pessoas em situação de vulnerabilidade e promove o desenvolvimento espiritual.

Lançamento ‘Mensagens que Libertam’: terça-feira (12), 19h30 / Cidade da Luz (Pituaçu)

