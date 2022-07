Justiça decreta ordem de despejo para Belo e Gracyanne Barbosa

A Justiça determinou que Belo e Gracyanne Barbosa deixem a mansão onde vivem na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eles são acusados de atrasar diversas mensalidades do aluguel do imóvel, que era R$ 14.300,00 em 2017.

Eles foram condenados a pagar alugueis, IPTUs e contas de consumo em atraso. Ao todo, a dívida é de R$ 221.159,86, que ainda deve ser corrigido e acrescido de juros da mora desde o mês de novembro de 2020.

Segundo a colunista Fabia Oliveira, o juiz atendeu ao pedido do proprietário da casa e autorizou a rescisão do contrato. O casal também deverá pagar a multa contratual de R$ 46.139,85, montante que terá abatido o valor do caução, R$42.900,00.

Eles deverão pagar indenização por danos materiais no valor de R$39.667,09.

Segundo o proprietário, o casal cumpriu os pagamentos de forma correta durante os três primeiros meses de contrato e, em seguida, começaram a atrasar as contas. O dono do imóvel alega, inclusive, que passou a ter dificuldade para contatar o casal para realizar a cobrança.

Ele alega que tentou resolver a situação de forma amigável, mas não teve sucesso nas tentativas. Entre os autos do processo foram incluídos imagens de redes sociais publicadas pelo casal mostrando eles no local nos períodos em que não houve pagamento. Em uma das imagens, Gracyanne mostrou um dos cachorros mordendo um imóvel que pertencia ao local.

Esta não é a primeira vez que o casal sofre com situação similar. Em 2013, eles também receberam ordem de despejo do imóvel onde moravam.