Liberatum tem ingressos esgotados em minutos | A TARDE

O Festival Liberatum teve todos os ingressos esgotados em questão de minutos, após a abertura das vendas sexta-feira, 27, através da plataforma Sympla. As vendas foram liberadas às 16h50, com lotes esgotando antes mesmo das 17h. O público que disputou uma das vagas no festival internacional, que acontece de 3 a 5 de novembro, no Centro de Convenções, em Salvador, ainda enfrentou instabilidade no sistema web.

"Mesmo com instabilidade na plataforma, os ingressos para os painéis esgotaram em tempo recorde! Para o nosso Show de Encerramento com grande homenagem à Angela Bassett e performances da banda internacional Ground Zero Blues Club, Lazzo Matumbi, Ilê Aiyê, Luedji Luna e Márcio Vitor ainda temos os últimos ingressos", informou a produção do evento.

Os ingressos do festival são gratuitos. Para o show de encerramento da inciativa, que tem o apoio do Governo do Estado, foi disponibilizado o link: sympla.com.br/liberatumfestival.

O festival acontece pela primeira vez em Salvador, nos dias 3 e 6 de novembro. No evento, estarão reunidos artistas como Viola Davis, Angela Bassett, IZA, Alcione, Taís Araújo, e a ministra da cultura Margareth Menezes, além do vencedor do prêmio Nobel de literatura, o nigeriano Wole Soyinka.

O ator Morgan Freeman, que participaria do evento, não vem mais ao Brasil, por causa de problemas causados pela greve de roteiristas, finalizada no mês de setembro. A modelo Naomi Campbell também cancelou presença por causa de sua agenda.



O Liberatum



Criada em 2001, o Liberatum é uma organização internacional que exalta a cultura negra e já realizou o festival em 13 países, difundindo os ideais de inclusão, com a participação de expoentes das artes, negócios e tecnologia. “Queremos criar conexões, ajudar pessoas a acreditarem em seus próprios sonhos. É aproveitar essa oportunidade para abrir novas portas e oportunidades”, comentou o presidente global do Grupo Liberatum, o indiano Pablo Ganguli.

Confira a programação principal da edição de Salvador:

3 de Novembro

Ciclo de palestras no Centro de Convenções:

11h - Margareth Menezes e Gil Alves

15h - Viola Davis, Melanie Clark, Taís Araújo e Julius Tennon

16h30 - IZA, Alton Mason, Hisan Silva e Pedro Batalha

Evento exclusivo para convidados - Prêmio e gala de honra cultural Liberatum para Alcione - Restaurante Amado - 20h

4 de Novembro

16h - Ground Zero e Practum - Candyal Gueto Square

17h45 - Premiação de honra - Angela Basset - Centro de Convenções

5 de novembro

17h - Show na Praça Cayru com:

Lazzo Matumbi

Ground Zero Blues Club

Ilê Aiyê

Luedji Luna

Psirico

6 de novembro

15h - Wole Soyinka - Museu Nacional de Cultura Afro-Brasileira (Muncab)