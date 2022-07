Livraria oferece workshop gratuito de desenho para crianças

A Livraria Escariz oferece um workshop de desenho e criação de personagem para crianças entre 8 e 12 anos, neste sábado, 23, a partir das 15h. O evento é gratuito e será ministrado pelos professores Wilton Bernardo e Isadora Sabar. Aos interessados, as inscrições acontecem através do Whatsapp (71) 98427-5242.

A ação marca o lançamento de duas oficinas que acontecem a partir de agosto, voltadas para a formação de turmas de desenho e de quadrinhos. "Desenhos e Processos Criativos" vai acontecer no Museu Carlos Costa Pinto, direcionada ao público infantil, já a oficina de "Construção de Histórias em Quadrinhos" será realizada na Aliança Francesa, para adolescentes e adultos. Para essas duas, as inscrições podem ser feitas através do telefone (71) 99305-9093



Os professores do workshop, Wilton Bernardo promove oficinas de quadrinhos e desenhos desde 2003, é e o fundador da ação cultural Oficina HQ. Isadora Sabar é graduada pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), e tem currículo em cursos de especializações voltados à educação e às artes gráficas.