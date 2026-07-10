CULTURA
Livro sobre os povos originários será lançado no Cine Glauber Rocha
Evento contará com bate-papo e sessão de autógrafos
O livro ‘Amara Mó Opará – O canto do rio’, escrito por Tamaruhí Tuxá e ilustrado por Eris Beatriz, será lançado no dia 12 de julho, às 10h30, na Livraria Terra Libris, no Cine Glauber Rocha, em Salvador. O evento também contará com um bate-papo com as autoras e sessão de autógrafos.
Segundo a sócia-editora da Solisluna, Valéria Pergentino, a proposta de unir poesia, arte e elementos da cultura dos povos originários na obra, reforça a proposta da editora de publicar obras que ampliem a representatividade na literatura infantil.
"Com texto poético e imagens que ampliam a experiência narrativa, Amara Mó Opará – O canto do rio reafirma o compromisso da Solisluna Editora com a publicação de obras que promovem a diversidade cultural, valorizam os saberes dos povos originários e estimulam novas formas de relação entre infância, literatura e natureza", afirma.
Sobre o livro
A obra conta a história de Kayanny, uma menina que aprendeu desde cedo a conversar na língua das águas e das matas, com seu povo.
A protagonista acompanha o movimento das ondas do rio, mergulha na correnteza, caminha pela floresta e encontra, nessa profunda conexão com a natureza, sua própria essência.
O livro convida crianças e adultos a perceber a beleza dos pequenos gestos da natureza e a refletir sobre a importância de preservar a cultura.
Sobre a autora e a ilustradora
Artista, escritora e liderança jovem, Tamaruhí Tuxá é indígena do povo Tuxá, da Aldeia Mãe, em Rodelas, no interior da Bahia. A autora atua por meio da literatura, do audiovisual e do movimento estudantil pelo protagonismo indígena.
Atuando na ilustração do livro, Eris Beatriz é ilustradora e designer formada pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Ela atua entre literatura infantil, a poesia, a literatura afro-brasileira e projetos desenvolvidos em parceria com autores e comunidades tradicionais e indígenas.
SERVIÇO
- Lançamento e bate-papo sobre o livro ‘Amara Mó Opará – O canto do rio’, de Tamaruhí Tuxá e Eris Beatriz
- Exibição do curta documentário PENEHO HABIHAN: Reflorestando a história do povo Tuxá
- Contação da história por Jell Oliveira
- Data: 12 de julho (domingo)
- Horário: 10h30
- Local: Livraria Terra Libris – Cine Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, Centro Histórico de Salvador