Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA

CULTURA

Livro sobre os povos originários será lançado no Cine Glauber Rocha

Evento contará com bate-papo e sessão de autógrafos

Redação
Por Redação
Amara Mó Opará – O canto do rio
Amara Mó Opará – O canto do rio - Foto: Divulgação

O livro ‘Amara Mó Opará – O canto do rio’, escrito por Tamaruhí Tuxá e ilustrado por Eris Beatriz, será lançado no dia 12 de julho, às 10h30, na Livraria Terra Libris, no Cine Glauber Rocha, em Salvador. O evento também contará com um bate-papo com as autoras e sessão de autógrafos.

Segundo a sócia-editora da Solisluna, Valéria Pergentino, a proposta de unir poesia, arte e elementos da cultura dos povos originários na obra, reforça a proposta da editora de publicar obras que ampliem a representatividade na literatura infantil.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"Com texto poético e imagens que ampliam a experiência narrativa, Amara Mó Opará – O canto do rio reafirma o compromisso da Solisluna Editora com a publicação de obras que promovem a diversidade cultural, valorizam os saberes dos povos originários e estimulam novas formas de relação entre infância, literatura e natureza", afirma.

Sobre o livro

A obra conta a história de Kayanny, uma menina que aprendeu desde cedo a conversar na língua das águas e das matas, com seu povo.

A protagonista acompanha o movimento das ondas do rio, mergulha na correnteza, caminha pela floresta e encontra, nessa profunda conexão com a natureza, sua própria essência.

Imagem ilustrativa da imagem Livro sobre os povos originários será lançado no Cine Glauber Rocha
Foto: Divulgação

O livro convida crianças e adultos a perceber a beleza dos pequenos gestos da natureza e a refletir sobre a importância de preservar a cultura.

Sobre a autora e a ilustradora

Artista, escritora e liderança jovem, Tamaruhí Tuxá é indígena do povo Tuxá, da Aldeia Mãe, em Rodelas, no interior da Bahia. A autora atua por meio da literatura, do audiovisual e do movimento estudantil pelo protagonismo indígena.

Imagem ilustrativa da imagem Livro sobre os povos originários será lançado no Cine Glauber Rocha
Foto: Divulgação

Atuando na ilustração do livro, Eris Beatriz é ilustradora e designer formada pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Ela atua entre literatura infantil, a poesia, a literatura afro-brasileira e projetos desenvolvidos em parceria com autores e comunidades tradicionais e indígenas.

Imagem ilustrativa da imagem Livro sobre os povos originários será lançado no Cine Glauber Rocha
Foto: Divulgação

SERVIÇO

  • Lançamento e bate-papo sobre o livro ‘Amara Mó Opará – O canto do rio’, de Tamaruhí Tuxá e Eris Beatriz
  • Exibição do curta documentário PENEHO HABIHAN: Reflorestando a história do povo Tuxá
  • Contação da história por Jell Oliveira
  • Data: 12 de julho (domingo)
  • Horário: 10h30
  • Local: Livraria Terra Libris – Cine Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, Centro Histórico de Salvador
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Cultura Salvador

Relacionadas

Mais lidas