Livro sobre os povos originários será lançado no Cine Glauber Rocha

O livro ‘Amara Mó Opará – O canto do rio’, escrito por Tamaruhí Tuxá e ilustrado por Eris Beatriz, será lançado no dia 12 de julho, às 10h30, na Livraria Terra Libris, no Cine Glauber Rocha, em Salvador. O evento também contará com um bate-papo com as autoras e sessão de autógrafos.

Segundo a sócia-editora da Solisluna, Valéria Pergentino, a proposta de unir poesia, arte e elementos da cultura dos povos originários na obra, reforça a proposta da editora de publicar obras que ampliem a representatividade na literatura infantil.

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"Com texto poético e imagens que ampliam a experiência narrativa, Amara Mó Opará – O canto do rio reafirma o compromisso da Solisluna Editora com a publicação de obras que promovem a diversidade cultural, valorizam os saberes dos povos originários e estimulam novas formas de relação entre infância, literatura e natureza", afirma.

Sobre o livro

A obra conta a história de Kayanny, uma menina que aprendeu desde cedo a conversar na língua das águas e das matas, com seu povo.

A protagonista acompanha o movimento das ondas do rio, mergulha na correnteza, caminha pela floresta e encontra, nessa profunda conexão com a natureza, sua própria essência.

Foto: Divulgação

O livro convida crianças e adultos a perceber a beleza dos pequenos gestos da natureza e a refletir sobre a importância de preservar a cultura.

Sobre a autora e a ilustradora

Artista, escritora e liderança jovem, Tamaruhí Tuxá é indígena do povo Tuxá, da Aldeia Mãe, em Rodelas, no interior da Bahia. A autora atua por meio da literatura, do audiovisual e do movimento estudantil pelo protagonismo indígena.

Foto: Divulgação

Atuando na ilustração do livro, Eris Beatriz é ilustradora e designer formada pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Ela atua entre literatura infantil, a poesia, a literatura afro-brasileira e projetos desenvolvidos em parceria com autores e comunidades tradicionais e indígenas.

Foto: Divulgação

SERVIÇO

Lançamento e bate-papo sobre o livro ‘Amara Mó Opará – O canto do rio’, de Tamaruhí Tuxá e Eris Beatriz

Exibição do curta documentário PENEHO HABIHAN: Reflorestando a história do povo Tuxá

Contação da história por Jell Oliveira

Data: 12 de julho (domingo)

Horário: 10h30