Lore Improta pode voltar operar o pé após procedimento de 2023 | A TARDE

A dançarina Lore Improta poderá ter que fazer outro procedimento no pé e retomar cuidados mais intensos para evitar problemas. Nas redes sociais, Lore disse que começou a sentir novamente incômodo na região que foi operada anteriormente.

“Vim na médica porque a gente fez o bloqueio em janeiro para o carnaval e agora já está voltando a incomodar, eu vim conversar com ela para a gente ver uma nova data e fazer o bloqueio nos pezitos”, disse a influenciadora.

Em 2022, Lore foi diagnosticada com Neuroma de Morton. No neuroma de Morton, o paciente sofre um espessamento no tecido ao redor dos nervos dos pés, localizados no 3º e 4º metatarsos. Esse espessamento do tecido forma uma espécie de nódulo, que caracteriza a doença.

A dançarina passou por tratamentos menos invasivos quando descobriu o problema, como os bloqueios, que são injeções de corticoide para aliviar a inflamação. No final de 2023, Lore chegou a enfrentar a Justiça para realizar o procedimento.

No processo, ela disse que se sentiu invadida após a parte processada anexar vídeos dela dançando durante ensaio da escola de samba Unidos da Viradouro, no Rio de Janeiro. Isso foi uma forma de provar que a cirurgia não era urgente.

