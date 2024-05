Luan Santana, Nany People, Diogo Nogueira: confira a agenda da semana | A TARDE

A agenda cultural desta semana em Salvador está repleta de opções para diversos públicos. E o melhor é que algumas dessas atrações são de acesso totalmente gratuito.

No Teatro, destaque para Nany People, que apresenta o espetáculo 'Como Salvar um Casamento', um monólogo que fez história em sua carreira.

Entre as atrações musicais, Diogo Nogueira promete uma noite repleta de alto astral e samba no pé ao trazer seu mais novo show da Tour 2024 para a Concha Acústica do Teatro Castro Alves no sábado, 4.

Já no domingo, 5, Luan Santana traz à capital baiana o 'Luan City Festival', que acontece na Arena Fonte Nova.

Explore as opções e planeje-se:

DANÇA

➡️ Balé Folclórico da Bahia

📅 Quando: Quarta, 1º, quinta, 2, e sexta, 3

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Teatro Miguel Santana

💲 Quanto: Não informado - venda no local

OUTROS

➡️ Star Wars Party

📅 Quando: Sábado, 4

⏰ Horário: 21h

📌 Onde: 30 Segundos Bar

💲 Quanto: R$ 30

EXPOSIÇÃO

➡️ Reverberações – refletindo a impressão da memória africana

📅 Quando: Até 21 de junho

⏰ Horário: Das 10h às 18h

📌 Onde: Museu Nacional da Cultura Afro Brasileira

💲 Quanto: Gratuito - Até R$ 10

➡️ Exposição Fotógrafica de Pedro Salles

📅 Quando: Segunda a sexta até 14 de maio

⏰ Horário: 9h às 17hs

📌 Onde: Galeria Cañizares – Escola de Belas Artes/UFBA

💲 Quanto: Gratuito

MÚSICA



➡️ Pro Chão Virar - Incansáveis Afazeres

📅 Quando: Terça, 7

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Entre R$ 20 e R$ 40

➡️ Diogo Nogueira

📅 Quando: Sábado, 4

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Entre R$ 50 e R$ 160

➡️ O Terno - <atrás/além>

📅 Quando: Sexta, 3

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Entre R$ 65 e R$ 170

➡️ Calu Manhães

📅 Quando: Quinta, 2

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Casa Rosa

💲 Quanto: Entre R$ 20 e R$ 40

➡️ Samba Tijubinas

📅 Quando: Sábado, 4

⏰ Horário: 9h

📌 Onde: Fundação Mestre Bimba

💲 Quanto: Contribuição

➡️ Luan Santana - Luan City Festival

📅 Quando: Domingo, 5

⏰ Horário: 14h

📌 Onde: Arena Fonte Nova

💲 Quanto: Entre R$ 60 e R$ 520

➡️ Música no Cruzeiro - Nina Sol

📅 Quando: Quinta, 2

⏰ Horário: 18h30

📌 Onde: Largo do Cruzeiro de São Francisco

💲 Quanto: R$ 10

➡️ Música no Cruzeiro - Cid Rocha

📅 Quando: Sábado, 4

⏰ Horário: 18h30

📌 Onde: Largo do Cruzeiro de São Francisco

💲 Quanto: R$ 10

➡️ Música no Cruzeiro - Maurício Ferraz

📅 Quando: Sexta, 3

⏰ Horário: 18h30

📌 Onde: Largo do Cruzeiro de São Francisco

💲 Quanto: R$ 10

➡️ Música no Cruzeiro - Gel Barbosa

📅 Quando: Segunda, 6

⏰ Horário: 18h30

📌 Onde: Largo do Cruzeiro de São Francisco

💲 Quanto: R$ 10

➡️ Jam Delas

📅 Quando: Sexta, 3

⏰ Horário: 17h

📌 Onde: Teatro SESC Casa do Comércio

💲 Quanto: Gratuito

➡️ Rumpilezz Funfun no Passo

📅 Quando: Sexta, 3

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Escadaria da Igreja do Passo

💲 Quanto: Gratuito

➡️ Alexandre Leão

📅 Quando: Sexta, 3

⏰ Horário: 22h

📌 Onde: Varanda do Teatro SESI - Rio Vermelho

💲 Quanto: R$ 60

➡️ Tulipa Ruiz - Turnê ""Habilidades Extraordinárias""

📅 Quando: Sábado, 4

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio

💲 Quanto: Entre R$ 70 e R$ 160

➡️ Forró de Rua

📅 Quando: Domingo, 5

⏰ Horário: 16h

📌 Onde: Mirante do Rio Vermelho - Praia da Paciência

💲 Quanto: Gratuito

TEATRO

➡️ Dandara na Terra dos Palmares

📅 Quando: Sexta, 3, sábado, 4, e domingo, 5

⏰ Horário: Sextas às 15h. Sábados e domingos às 16h

📌 Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Entre R$ 20 e R$ 40

➡️ Das ‘coisa’ dessa vida…

📅 Quando: Sextas, sábado e domingos de maio

⏰ Horário: Sexta às 19h; sábado e domingo às 17h

📌 Onde: Teatro Gamboa

💲 Quanto: Entre R$ 10 e R$ 20"

➡️ Leitura cênica do Vila Lê - Ana e Tadeu: entre mortos e feridos salvaram-se todos

📅 Quando: Quinta, 2

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Museu de Arte da Bahia

💲 Quanto: Gratuito

➡️ Gio Lisboa - Medonho

📅 Quando: Quarta, 1º, e quinta, 2

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro Jorge Amado

💲 Quanto: Entre R$ 40 e R$ 100

➡️ ""Vou te contar"", com Marcelo Praddo

📅 Quando: Sábados e domingos até 5 de maio

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro SESI Rio Vermelho

💲 Quanto: Entre R$ 30 e R$ 60"

➡️ Zé Lezin - 40 Anos de Humor

📅 Quando: Sábado, 4, e domingo, 5

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro Jorge Amado

💲 Quanto: Entre R$ 50 e R$ 100

➡️ Nany People - Como Salvar um Casamento

📅 Quando: Domingo, 5

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro SESC Casa do Comércio

💲 Quanto: Entre R$ 55 e R$ 130