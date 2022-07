Luana Piovani revela assédio sofrido em gravação de novela na Globo

A atriz Luana Piovani revelou que sofreu assédio cometido por um diretor da Globo em 1997 durante as gravações do remake de Anjo Mau.

"Vivi um abuso aos 20 anos, mas na época era normal e só me dei conta mais tarde. Eu e algumas pessoas, entre elas Luiza Brunet, que seria minha mãe no remake de Anjo Mau, estávamos na sala do diretor Carlos Manga (1928-2015). De longe, ele bateu na perna e disse 'senta aqui'. Pensei: tiozinho ousado. Sentei no braço da poltrona. Depois, fui tirada da novela sob o pretexto de que desagregava. Hoje vejo que aquele episódio pode ter pesado", contou ela, em entrevista à revista Veja.

Segundo ela, em 2018 foi forçada a atuar em Malhação. Na ocasião, Boninho, segundo ela, a ligou pedindo para participar da novela, mas de início recusou por ainda estar magoada com o ocorrido em 97, mas dias depois recebeu um telegrama da emissora sendo convocada a participar do folhetim.

Ela contou ainda que o ex, Dado Dolabella, não foi devidamente punido pela suposta agressão.

"Inclusive porque não me agrediu apenas, mas também a camareira da minha peça. Ele a jogou longe, e ela trincou os dois antebraços. Nunca pagou a indenização. Na época, vivi a primeira crise de ansiedade. Não pela agressão, mas pela ressaca daquilo. Brasileiro é cruel, mas fantasiado de engraçadinho".

Piovani lembrou ainda que bateu de frente com a Globo durante o BBB 22, que teve a participação de Pedro Scooby, pai dos seus filhos.

Na ocasião, ela foi firma ao não autorizar que os filhos gravassem depoimento ao pai.

"Rolou uma pressãozinha, sobretudo do pessoal que fica na internet cuidando da vida dos outros. A minha reivindicação era justa. Sempre tomei o cuidado de minimizar o exagero no uso da minha imagem, da minha imagem, imagina se não teria com meus filhos. Tentei um acordo, ceder para tal prova, mas queriam para a edição toda. E esse BBB é tipo Jason, não acaba. Parece Sexta-Feira 13, versão 49".

"Poder tenho eu, que não preciso nem dele nem da Globo. Já precisei, não mais. Quanto à postura do Boninho, só falo do que sei. Ele é um fazedor de dinheiro, responsável pelo maior faturamento da casa. Suponho que seja tratado como rei na Globo. Quanto à qualidade, não conheço seu trabalho. Nunca assistir a um BBB, só vi trechos. Talvez aquilo seja bom para o diretor: ficar só botando armadilhas para as pessoas caírem. Deve se divertir com isso", disse Piovani.