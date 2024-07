Luiz Caldas, Negra Cor e Herbert Richard comandam 'Baile do Hotel'

- Foto: Divulgação

Luiz Caldas, Negra Cor e Herbert Richard serão as atrações do 'Baile do Hotel', que acontecerá no dia 10 de agosto, às 20h, no Wish Hotel da Bahia. Os ingressos custam R$ 200 e estão disponíveis no Ticketmaker, Sympla e Ingresse.

A festa vai celebrar os 72 anos do Hotel da Bahia e os 18 anos da Oquei Entretenimento. As áreas de eventos do hotel serão ocupadas com música e gastronomia, e o Grande Salão Diamante terá as apresentações musicais.

O evento oferece serviço All Inclusive Premium e o dress Code é traje passeio completo ou black tie. Gerente Geral do Wish Hotel da Bahia, Priscila Lima avalia que o baile marca o retorno dos grandes eventos e festas no hotel. "Nesta nova fase, estamos combinando modernidade e requinte para criar novas memórias afetivas para os soteropolitanos".

Já Ricardo Cal, sócio da Oquei Entretenimento, considera que o evento será um marco para a cidade ao resgatar o glamour dos tempos áureos. "Estamos entusiasmados em recriar esses momentos inesquecíveis e proporcionar uma noite de elegância e celebração para todos".