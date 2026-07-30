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LITERATURA

Luiz Gama ganha novela gráfica inédita com lançamento em Salvador

Publicação inspirada na trajetória do abolicionista terá distribuição gratuita em escolas

Beatriz Santos
Por
Luiz Gama, Artífice da Liberdade
Luiz Gama, Artífice da Liberdade - Foto: Divulgação

A trajetória de Luiz Gama, um dos maiores abolicionistas brasileiros, será apresentada às novas gerações por meio da novela gráfica inédita "Luiz Gama, Artífice da Liberdade".

Voltada ao público infantojuvenil, a publicação reúne autores do Brasil e de Angola, contará com versão em audiobook e terá distribuição gratuita para escolas brasileiras. Em Salvador, o lançamento acontece no dia 1º de agosto, às 16h, na Biblioteca Pública dos Barris.

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Com 60 páginas, a obra também será disponibilizada para bibliotecas, centros culturais, centros comunitários e projetos de arte e educação da Bahia. Ao todo, serão distribuídos gratuitamente 700 exemplares, mediante cadastro das instituições no site oficial do projeto.

Obra aproxima a história de Luiz Gama das novas gerações

Realizada pela Talismã Arte e Cultura, a novela gráfica transforma a história de Luiz Gama em uma narrativa acessível para crianças e adolescentes, utilizando recursos visuais para apresentar sua atuação como advogado, jornalista, poeta e intelectual negro responsável por libertar judicialmente centenas de pessoas escravizadas no Brasil do século XIX.

Além da versão impressa, o projeto prevê o lançamento de um audiobook e de um portal com materiais pedagógicos, entrevistas, conteúdos de pesquisa e trechos da obra, ampliando o acesso para pessoas com deficiência visual e baixa visão.

Brasil e Angola unidos pela memória

O lançamento da publicação começou em São Paulo, nos dias 28 e 29 de julho, chega a Salvador em 1º de agosto e será encerrado em 16 de agosto, em Luanda, capital de Angola. A proposta reforça os laços históricos entre os dois países e o diálogo construído a partir da diáspora africana.

O roteiro original é assinado por Tenille Bezerra, com textos também do escritor angolano Ondjaki e de Bruno Rodrigues de Lima, autor do livro "Luiz Gama contra o Império", vencedor do Prêmio Jabuti Acadêmico em 2024. As ilustrações são do artista baiano Athos Sampaio.

Para Tenille Bezerra, idealizadora do projeto, a obra busca conectar a história do abolicionista com o presente. “A história de Luiz Gama é uma dessas trajetórias que iluminam a verdadeira história do Brasil. Conectar a existência dele ao jovens e crianças de hoje é uma afirmação não só do seu legado, mas a constatação que somos nós o futuro de Luiz Gama, herdeiros da luta contra o racismo, pela justiça social e pelo fim da desigualdade", disse.

Bruno Rodrigues de Lima destaca a importância da educação na trajetória de Gama.“Gama entendeu profundamente o valor da educação, e procurou com todas as suas forças adquirir educação, conquistar a educação. Fundou escola, fundou biblioteca e com isso ele fez uma obra humanitária de primeira grandeza. Nós estamos aqui por causa dessa obra”.

Já Ondjaki ressalta a conexão entre Brasil e Angola presente na publicação. “Luiz Gama nos ajuda a pensar liberdade como travessia coletiva. Há uma ponte simbólica muito forte entre Bahia e Angola, e esse livro nasce justamente desse diálogo entre memórias, afetos e futuros possíveis”.

Site terá materiais gratuitos para escolas

O portal oficial do projeto será lançado em duas etapas. A primeira foi destinada ao cadastro de escolas interessadas em receber gratuitamente os exemplares. Já a segunda, a partir de 1º de agosto, reunirá conteúdos complementares sobre Luiz Gama, entrevistas com a equipe, sugestões pedagógicas e trechos do audiobook.

Segundo os organizadores, a iniciativa busca ampliar o acesso à leitura e fortalecer a presença das narrativas negras na literatura brasileira contemporânea, transformando a história do abolicionista em instrumento de educação, memória e reflexão.

Quem foi Luiz Gama

Nascido em Salvador, em 1831, Luiz Gama foi vendido ilegalmente como escravizado pelo próprio pai aos nove anos de idade. Filho da africana livre Luiza Mahin e de um fidalgo português, aprendeu a ler de forma autodidata e conquistou judicialmente a própria liberdade.

Mesmo sem formação universitária, tornou-se um dos mais importantes advogados abolicionistas do país, utilizando seus conhecimentos jurídicos para libertar cerca de 750 pessoas escravizadas. Também atuou como jornalista, poeta, professor e intelectual negro, deixando um legado fundamental para a história do Brasil.

Luiz Gama, Artífice da Liberdade

  • Formato: Novela gráfica infantojuvenil (60 páginas)
  • Autores: Tenille Bezerra, Ondjaki e Bruno Rodrigues de Lima
  • Ilustrações: Athos Sampaio
  • Inscrições para escolas brasileiras: 13 a 30 de julho, pelo site da Talismã Arte e Cultura.

Lançamentos

  • São Paulo: 28 de julho, às 17h, na Sala 261 do Prédio da Letras (USP); e 29 de julho, às 19h, na Livraria Megafauna (Copan).
  • Salvador: 1º de agosto, às 16h, na Biblioteca Pública dos Barris; e 8 de agosto, às 18h, na Flipelô.
  • Luanda (Angola): 16 de agosto.
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