Luiz Gama ganha novela gráfica inédita com lançamento em Salvador

A trajetória de Luiz Gama, um dos maiores abolicionistas brasileiros, será apresentada às novas gerações por meio da novela gráfica inédita "Luiz Gama, Artífice da Liberdade".

Voltada ao público infantojuvenil, a publicação reúne autores do Brasil e de Angola, contará com versão em audiobook e terá distribuição gratuita para escolas brasileiras. Em Salvador, o lançamento acontece no dia 1º de agosto, às 16h, na Biblioteca Pública dos Barris.

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Com 60 páginas, a obra também será disponibilizada para bibliotecas, centros culturais, centros comunitários e projetos de arte e educação da Bahia. Ao todo, serão distribuídos gratuitamente 700 exemplares, mediante cadastro das instituições no site oficial do projeto.

Obra aproxima a história de Luiz Gama das novas gerações

Realizada pela Talismã Arte e Cultura, a novela gráfica transforma a história de Luiz Gama em uma narrativa acessível para crianças e adolescentes, utilizando recursos visuais para apresentar sua atuação como advogado, jornalista, poeta e intelectual negro responsável por libertar judicialmente centenas de pessoas escravizadas no Brasil do século XIX.

Além da versão impressa, o projeto prevê o lançamento de um audiobook e de um portal com materiais pedagógicos, entrevistas, conteúdos de pesquisa e trechos da obra, ampliando o acesso para pessoas com deficiência visual e baixa visão.

Brasil e Angola unidos pela memória

O lançamento da publicação começou em São Paulo, nos dias 28 e 29 de julho, chega a Salvador em 1º de agosto e será encerrado em 16 de agosto, em Luanda, capital de Angola. A proposta reforça os laços históricos entre os dois países e o diálogo construído a partir da diáspora africana.

O roteiro original é assinado por Tenille Bezerra, com textos também do escritor angolano Ondjaki e de Bruno Rodrigues de Lima, autor do livro "Luiz Gama contra o Império", vencedor do Prêmio Jabuti Acadêmico em 2024. As ilustrações são do artista baiano Athos Sampaio.

Para Tenille Bezerra, idealizadora do projeto, a obra busca conectar a história do abolicionista com o presente. “A história de Luiz Gama é uma dessas trajetórias que iluminam a verdadeira história do Brasil. Conectar a existência dele ao jovens e crianças de hoje é uma afirmação não só do seu legado, mas a constatação que somos nós o futuro de Luiz Gama, herdeiros da luta contra o racismo, pela justiça social e pelo fim da desigualdade", disse.

Bruno Rodrigues de Lima destaca a importância da educação na trajetória de Gama.“Gama entendeu profundamente o valor da educação, e procurou com todas as suas forças adquirir educação, conquistar a educação. Fundou escola, fundou biblioteca e com isso ele fez uma obra humanitária de primeira grandeza. Nós estamos aqui por causa dessa obra”.

Já Ondjaki ressalta a conexão entre Brasil e Angola presente na publicação. “Luiz Gama nos ajuda a pensar liberdade como travessia coletiva. Há uma ponte simbólica muito forte entre Bahia e Angola, e esse livro nasce justamente desse diálogo entre memórias, afetos e futuros possíveis”.

Site terá materiais gratuitos para escolas

O portal oficial do projeto será lançado em duas etapas. A primeira foi destinada ao cadastro de escolas interessadas em receber gratuitamente os exemplares. Já a segunda, a partir de 1º de agosto, reunirá conteúdos complementares sobre Luiz Gama, entrevistas com a equipe, sugestões pedagógicas e trechos do audiobook.

Segundo os organizadores, a iniciativa busca ampliar o acesso à leitura e fortalecer a presença das narrativas negras na literatura brasileira contemporânea, transformando a história do abolicionista em instrumento de educação, memória e reflexão.

Quem foi Luiz Gama

Nascido em Salvador, em 1831, Luiz Gama foi vendido ilegalmente como escravizado pelo próprio pai aos nove anos de idade. Filho da africana livre Luiza Mahin e de um fidalgo português, aprendeu a ler de forma autodidata e conquistou judicialmente a própria liberdade.

Mesmo sem formação universitária, tornou-se um dos mais importantes advogados abolicionistas do país, utilizando seus conhecimentos jurídicos para libertar cerca de 750 pessoas escravizadas. Também atuou como jornalista, poeta, professor e intelectual negro, deixando um legado fundamental para a história do Brasil.

Luiz Gama, Artífice da Liberdade

Formato: Novela gráfica infantojuvenil (60 páginas)

Novela gráfica infantojuvenil (60 páginas) Autores: Tenille Bezerra, Ondjaki e Bruno Rodrigues de Lima

Tenille Bezerra, Ondjaki e Bruno Rodrigues de Lima Ilustrações: Athos Sampaio

Athos Sampaio Inscrições para escolas brasileiras: 13 a 30 de julho, pelo site da Talismã Arte e Cultura.

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