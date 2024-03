Lula exalta trabalho de Margareth na Cultura: "extremamente feliz" | A TARDE

O presidente Lula homenageou a cantora e ministra da Cultura, Margareth Menezes, nesta segunda-feira, 4, durante a abertura da 4ª Conferência Nacional de Cultura.

O presidente lembrou que conheceu Margareth tocando no Carnaval de Salvador, quando foi convidado a ver uma jovem cantora ainda não muito famosa, mas já muito respeitada.

Ele revelou que, diferente da Margareth atual, a baiana, no início do mandato, ficava nervosa durante os discursos.

"Quando ganhamos as eleições, convidei para ser ministra da cultura, e confesso que fiquei extremamente feliz hoje ao ver a nossa menina de Salvador fazer discurso. Logo que indiquei ela, cada vez que ia falar, ficava nervosa e aquela extraordinária cantante que aprendi a gostar deixava de existir e aparecia uma falante, falando menos, mais baixo e nervosa".

O presidente afirmou ainda que chegou a ter dúvidas sobre a continuidade de Margareth no cargo.

"Muitas vezes cheguei a pensar, será que vai dar conta do recado? Qual foi a minha surpresa hoje. Estou extremamente feliz pelo que você falou aqui, pelo domínio da sua área, da matéria e certeza que você passou hoje que o Brasil graças a deus tem uma ministra da cultura, uma artista completa", disse o presidente à ministra.

"Somente no primeiro ano do governo, colocamos mais na cultura do que tudo que foi colocado nos últimos anos. Talvez seja a ministra que mais fez pela cultura nos 500 anos", disse Lula.