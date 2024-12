Mãe de Tony Salles fala sobre carreira solo do filho: "Fruto de lutas"

Dona Nice - Foto: Vinicius Viana / Ag. A TARDE

A mãe do cantor Tony Salles, Dona Nice, marcou presença no primeiro show solo do filho, da turnê ‘A Minha História’, realizado em Periperi, no subúrbio de Salvador, neste domingo (15).

Em entrevista exclusiva ao Portal MASSA!, Dona Nice falou sobre como se sente ao ver o filho lançar sua carreira solo no mesmo lugar onde ele começou a cantar. “Eu me sinto muito orgulhosa, não tenho nem palavras, porque senão eu vou chorar e desabar aqui. Esse momento é fruto de muitas lutas, viu? Mas a gente venceu”, afirmou Dona Nice.

A prima de Tony Salles, Gislane Maria, de 43 anos, também demonstrou sua alegria e explicou o significado da camisa personalizada que a família do artista usava no evento. "Ah, essa camisa foi feita para abrilhantar ainda mais a festa. Estamos juntos nessa trajetória de 28 anos, então quem está aqui é quem torce por ele", finalizou.