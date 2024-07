Mais de 40 artesãs negras expõem artesanatos no Rio Vermelho - Foto: Divulgação

Até o dia 7 de julho, artesãs de diversos municípios do Recôncavo Baiano expõem peças originais de sua produção no entorno do palco Toca Raul, localizado na Rua Guedes Cabral, no Rio Vermelho.

Além de artesanato, a Feira das Mulheres Negras, que integra a programação cultural do Encontro Cultura Viva 20 Anos, vai comercializar produtos da economia solidária, reunindo cerca de 40 expositores.

São produtos e artigos confeccionados em palha, cipó, barro, sementes, búzios e cordões de algodão, resultando em cestarias, indumentárias afro-baianas, bijuterias, utensílios domésticos, bordados tradicionais, entre outros.

A Feira das Mulheres Negras é uma instituição criada em 2016 com o intuito de divulgar e comercializar o artesanato produzido em cidades como Cachoeira, São Félix, Muritiba, Maragogipe, Santo Amaro e Salvador.

Coordenadora da feira, Consuelo Gonçalves explica que a realização integra a programação cultural do Encontro Cultura Viva, que vem acontecendo em Salvador, mais exatamente na Casa Rosa (Rio Vermelho), para celebrar os 20 anos da iniciativa de base comunitária mais importante do país: a Cultura Viva.