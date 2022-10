Marcelo Bimbi se pronuncia sobre acusações de agressão

O modelo Marcelo Bimbi se defendeu nesta quarta-feira, 26, das acusações de agressão que teve nos últimos dias. Ao lado do advogado, Bimbi afirmou que nunca agrediu um homem, muito menos uma mulher.

Em vídeo ao lado do advogado, Bimbi afirma que foi acusado injustamente nos dois casos.

"Estou aqui pra falar de dois casos nos quais fui acusado injustamente. O primeiro é sobre desacato aos policiais. Meu advogado teve acesso as câmeras aqui do hotel e foi totalmente desmentido, sendo que não tem nenhum registro de acusação de policial nenhum de desacato ou resistência. A primeira já foi desmentida".

Em seguida ele comenta a acusação de agressão a uma mulher. Ele afirmou que pode ter "todos os defeitos do mundo", mas não é agressor.

"Vocês já tiveram acesso, através de sites de fofoca e reportagens, ao boletim de ocorrência da declarante, na qual é finalizado que não houve agressão e, por isso, não foi solicitado um exame de corpo de delito", disse.

A vítima alega que sofreu puxões de cabelo e socos após negar relações sexuais sem preservativo em um ménage com Bimbi e outra mulher. Segundo ela, o caso aconteceu na madrugada de terça-feira, 25, em um hotel em Belém, no Pará.

"Ele queria que eu fizesse as vontades dele chamando outra menina. Fiz isso, mas ele queria fazer (sexo) com ela sem proteção, eu disse não e ela também. Então, ela foi embora, e aí ele desceu com raiva", contou a mulher ao jornal O Liberal.

Segundo ela, o modelo a xingou e abriu a porta do quarto para a colocar para fora. "Mordi ele no peito, deixei ele na cama de costas e mandei mensagem para minha tia dizendo que eu já ia voltar pra casa", contou.