Margareth Menezes completa 61 anos; confira as homenagens | A TARDE

A cantora baiana e Ministra da Cultura Margareth Menezes, faz 61 anos nesta sexta-feira, 13. A premiada artista que conquistou dois troféus Caymmi, dois troféus Imprensa, quatro troféus Dodô e Osmar, e indicações ao GRAMMY Latino e GRAMMY Awards, recebeu as felicitações de amigos, fãs, instituições e artistas brasileiros.

“Soteropolitana, esta magnífica artista, nossa ilustre ministra da Cultura, é orgulho de toda a Bahia! Você sabia? Foi no Teatro Castro Alves que Margareth celebrou seus 30 anos de carreira com uma exposição comemorativa em 2018. Foi também nos palcos do Complexo que muitos dos marcantes momentos desta história aconteceram, sendo ela tida como a artista que mais vezes se apresentou na Concha Acústica do TCA”, publicou o perfil do Teatro Castro Alves.

Amigo de longas datas, o cantor Gilberto Gil também deixou uma mensagem nas redes sociais.

"Aquele abraço pra nossa ministra! Sua voz já ecoava pelos quatro cantos do mundo, exaltando a riqueza da nossa música, e agora, como Ministra da Cultura, continua a fazer história, elevando e protegendo nossa diversidade cultural. Desejamos a você mais um ano repleto de conquistas e melodias inspiradoras. Parabéns por sua trajetória e por tudo que você representa!", disse Gil.



"Hoje é dia de celebrarmos a vida dessa grande mulher, artista, militante e importante líder desse momento de retomada das políticas públicas culturais no Brasil. Feliz aniversário, ministra e amiga! Que você siga com essa voz potente, sua competência, sua energia contagiante e toda sua luz, irradiando força, vitalidade, arte e resistência", publicou o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro.



A cantora Maria Rita homenageou Maga: "Hoje é o dia de celebrar a vida de uma mulher incrível. Uma grande cantora, amiga - e agora ministra. Que seu aniversário seja repleto de alegria, realizações e muita música. Você é uma inspiração para todos nós".

O músico Carlinhos Brown celebrou o aniversário da amiga: "Minha querida irmã! Você já é motivo de celebração diária em nossas vidas. Mas este ponto importante em que também marca a presença de Diva, sua mãe, na vida de todos nós. É para celebrar muito, muito, muito, muito. Feliz Aniversário! Continue brilhando como você brilha em tudo que faz. Deus e os Orixás te abençoam, hoje e sempre", compartilhou.