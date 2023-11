Margareth Menezes diz que Liberatum mostra potência de Salvador | A TARDE

Primeira atração a subir no palco do Festival Liberatum nesta sexta-feira, 3, no Centro de Convenções, a ministra da cultura Margareth Menezes falou, em coletiva de imprensa, sobre a importância do evento ser sediado pela primeira vez na capital baiana.

“Salvador é uma cidade com uma cultura importante, então quando há essa visão, essa sensibilidade, de trazer um projeto com essa magnitude é para dar visibilidade a essa potência que já existe aqui”.

A ministra ainda salientou as mudanças que têm sido adotadas no atual governo Lula para fomentar o setor cultural. “Toda estrutura do Ministério estava desconstruída, inclusive as políticas públicas. Nós fizemos um esforço enorme para as entregas da Lei Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc. Agora cada cidade lança seus editais”.

Margareth disse que o governo continua com projetos audiovisuais, Lei Cultura Viva, construção de equipamentos, editais, como o “do Hip Hop” e outros que “estão vindo”. “Vamos esquecer aquela parte ruim”, diz a Ministra se referindo ao governo anterior.