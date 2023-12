Maria Marighella celebra volta da cultura: "Mais forte, mais viva" | A TARDE

Presidenta da Fundação Nacional de Artes, a vereadora Maria Marighella celebrou a retomada da participação popular e diálogo na construção de políticas públicas. Marighella conversou com o Portal A Tarde durante a VI Conferência Estadual de Cultura da Bahia, em Feira de Santana, nesta quarta-feira, 6.

"A gente sabe que sem participação cidadã, não há democracia e o Brasil tem na cultura uma pauta, uma agenda da democracia. Então, a retomada da participação está aqui hoje na Conferência Estadual. É um momento de retomada da voz popular, da voz da cidadania, na construção de políticas públicas".

Marighella frisou que, com essa retomada, surgem desafios para novas agendas, novos tempos e novas lutas. Ela celebrou ainda a Lei Aldir Blanc e consertou que esta foi a primeira vez que, de maneira real e concreta, os investimentos da cultura chegan em cada território.

"Eu acho que nós tivemos, em contexto muito difícil do país, vitórias surpreendentes e eu queria falar muito da vitória que é a política nacional Aldir Blanc, a maior política pública construída na história desse país, feita por fazedores e fazedoras da cultura, que vai descentralizar pelos próximos 5 anos R$ 5 bilhões para todos os estados e municípios do Brasil", disse.

"A cultura para o Brasil é um símbolo de democracia. Nós soubemos e sabemos que houve um ataque muito direto do governo que queria reduzir direitos e nós sabemos o quanto a cultura para o Brasil é uma agenda de emancipação, de democracia, de direitos, de insubordinação e, portanto, a cultura volta a essa cena, a esse novo ciclo, mais forte, mais viva, com mais consciência do seu papel", refletiu a vereadora.