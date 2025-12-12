Marisa Monte em Salvador: venda de ingressos é iniciada; saiba valores

Espetáculo contará com a participação de Marisa Monte e sua banda, além de uma orquestra sinfônica - Foto: Leo Aversa/Divulgação

A venda de ingressos para o show da nova turnê de Marisa Monte, intitulada “Phonica”, em Salvador, foi iniciada. A apresentação ocorrerá no dia 28 de março de 2026, na Arena Fonte Nova.

A fase inicial de vendas, iniciada na quarta-feira, 10, foi exclusiva para clientes portadores de cartão BB Visa, das 12h às 22h, por meio do site da Tickets for Fun. Este grupo teve acesso a condições como 25% de desconto e parcelamento em até seis vezes sem juros.

O espetáculo contará com a participação de Marisa Monte e sua banda, além de uma orquestra sinfônica. A orquestra será composta por 55 músicos e terá a regência do maestro André Bachur.

A banda de apoio da artista é formada por Dadi Carvalho na guitarra, Alberto Continentino no baixo, Pupillo na bateria e Pedrinho da Serrinha no cavaquinho.

A turnê “Phonica” passou anteriormente por cidades como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Brasília e Porto Alegre. Após o encerramento da primeira fase, foram confirmadas as datas adicionais para Recife, em 14 de março de 2026, e Salvador.

Valores

Para o setor Pista , a Inteira no Lote 2 está fixada em R$ 360,00, com a meia-entrada a R$ 180,00 e o Ingresso Solidário a R$ 220,00. No Lote 1, os valores foram R$ 310,00 (Inteira), R$ 155,00 (Meia) e R$ 190,00 (Solidário).

O setor Pista Premium possui os valores mais altos, chegando a R$ 672,00 (Inteira) no Lote 2. A meia-entrada para este setor é de R$ 336,00, e o Ingresso Solidário custa R$ 410,00. No Lote 1, a Pista Premium foi vendida por R$ 560,00 (Inteira), R$ 280,00 (Meia) e R$ 340,00 (Solidário).

A venda geral dos ingressos foi aberta nesta sexta-feira, 12, às 14h, no Tickets For Fun. Para comprar, clique aqui