Maus Elementos voltam após 8 anos com novo single e show em Salvador

Após oito anos afastados dos palcos, o coletivo de rap baiano Fraternidade Maus Elementos está de volta. O grupo anuncia o lançamento do single 7 Armas e marca o reencontro com o público em um show especial no dia 27 de setembro, no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho, em Salvador.

A formação atual conta com Diego 157, Gil Daltro, Gold CBX, Lucas Kintê, Tiago Negão, Victor Haggar e o novo integrante Jhomp, que chega para fortalecer a família. O single segue a linhagem clássica do boom bap, com versos livres e a produção assinada por Victor Haggar, responsável também pela mixagem e masterização.

O evento de retorno, batizado de Casa da Fraternidade, contará ainda com a participação de A Bruxa Braba e convidados da cena alternativa. “Sempre vamos trazer alguém do meio alternativo para colar com a gente e tornar cada edição especial. Isso é só o começo de algo muito grande que vem por aí”, destaca Lucas Kintê.

Vozes da volta

O rapper Lucas Kintê explica a motivação por trás do retorno. “Mano, sabe porque um dos Maus Elementos voltaram depois de 10 anos? Nem é para reafirmar nada. Nosso nome já está marcado pela história do rap nacional e baiano. A gente voltou porque a cultura que amamos tanto está se perdendo. Hoje o rap virou só entretenimento, mas hip-hop é resistência, consciência, identidade. A gente não vai deixar essa identidade morrer”, destacou.

Já Gold CBX reforça a importância de resgatar a essência do rap de rua. “A cena precisa da resistência dos clássicos boom bap. A gente continua com as linhas ácidas, com a força e a energia de sempre. Esse retorno é para preencher um espaço vazio e mostrar o rap sujo, a música da rua, a linguagem que é entendida por todos no movimento”.

Ele ainda comentou sobre a nova formação e a chegada de Jhomp. “Nesse retorno, temos algumas ausências por questões pessoais, mas não há tretas. Quem não está agora é porque está em outro momento. As portas dos Maus Elementos sempre estarão abertas. E a gente convocou o nosso camisa 9, o Jhomp, que abraçou a ideia e agora está firme e forte com a gente”, encerrou.

