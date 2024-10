Mês das crianças segue em alta com a ‘Flikids’

Adriel - Foto: Divulgação

Neste fim de semana, em celebração ao mês das crianças, a Caixa Cultural de Salvador vai receber a primeira edição da Flikids: Festa da Literatura Infantil. O evento promete reunir crianças, famílias e amantes da literatura para participar de uma programação que inclui contação de histórias, espetáculos teatrais e encontros com escritores.

Entre as atrações confirmadas estão o humorista e escritor Gregório Duvivier, o jornalista e autor Ricardo Ishmael, e a cantora e atriz Larissa Luz, que se apresentará ao lado de sua mãe, a escritora Regina Luz. A abertura, no sábado (19), fica por conta de Adriel Bispo, escritor e influenciador digital que já conquistou milhares de seguidores com seu trabalho voltado à literatura infantil.

A programação também inclui Sônia Rosa, conhecida por sua abordagem da literatura negro-afetiva, e Denízia Kawany Fulkaxó, que trará a ancestralidade indígena à tona com a apresentação “Brincando com os Kariri Xocó.”

No domingo (20), Ricardo Ishmael conta Por que as nuvens choram?, seu novo livro e na sequência, às 15h, Gregório Duvivier participa de um bate-papo sobre poética das infâncias, com contação de histórias e mediação da Pedagoga Rádi Oliveira. A entrada é gratuita com ingressos disponibilizados via Sympla.

Segundo o coordenador da Flikids, Emmanuel Mirdad, a escolha dos convidados teve o propósito de trazer diversidade, unindo nomes de artistas conhecidos nacionalmente e outros mais locais. “As curadoras Ananda Luz e Emília Nuñez sempre privilegiam a diversidade na programação, seja a questão racial, de gênero ou expressões artísticas. Então a curadoria pensou em trazer o máximo de opções variadas, para o nosso público. Seja de senhoras que contam histórias maravilhosamente bem ou talentos da nova geração, como o Adriel Bispo”, explicou.

Leitura para todos

Apesar de ser um evento voltado para o público infantil, Mirdad ressaltou que a Flikids é também para as famílias e qualquer um que se interesse pelo tema. “Abrange não só as crianças, mas também quem escreve, estuda, pesquisa e promove esse segmento tão querido, né, pelo mercado editorial”, disse.

Uma das principais ideias do evento é reforçar a importância da leitura como um hábito a ser cultivado desde cedo. Nesse cenário, Mirdad entende a família com um papel central na formação de novos leitores. “A família é fundamental na construção de um novo leitor. O estímulo ao hábito de ler dentro de casa é essencial para que memórias afetivas sejam cristalizadas nas crianças, o que tende a evoluir ao longo do tempo. Aquele momento específico entre família e criança, seja uma vez por semana ou com mais frequência, no momento da leitura, é mágico”.

O coordenador também destacou a demanda que percebeu em eventos literários anteriores, onde as atividades infantis sempre atraíam um grande público. A partir dessa observação, nasceu a ideia de criar um evento voltado exclusivamente para a literatura infantil, preenchendo uma lacuna no cenário cultural. “Sempre vi as programações infantis nos eventos literários lotadas, o que me fez perceber que faltava um evento específico para esse público. A Flikids surge para atender essa demanda,” acrescentou Mirdad.

A expectativa, segundo Mirdad, é que a Flikids cresça ainda mais nos próximos anos. "Em 2025, a festa será maior e mais ampla. Já temos projetos aprovados e em busca de patrocínio. Queremos que as nossas crianças tenham o tamanho de festa literária que merecem, celebrando a literatura e a cultura brasileira”, conclui.

FLIKIDS - Festa da Literatura Infantil / Amanhã (19) e domingo (20), das 14h às 18h / CAIXA Cultural (Rua Carlos Gomes, nº 57, Centro) / Entrada Gratuita / Classificação: Livre / Acesso para pessoas com deficiência

