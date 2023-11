"Minha segunda mãe", diz filho de Hebe Camargo sobre Lolita Rodrigues | A TARDE

O filho de Hebe Camargo, Marcello Camargo, lamentou a morte de Lolita Rodrigues, que foi grande amiga da sua mãe. Marcello disse que Lolita era como uma segunda mãe para ele.

“Nossa amada Lola nos deixou hoje, minha segunda mãe como ela sempre dizia. Tenho certeza que minha mãe a estará recebendo hoje com muito amor essa amiga de uma vida e da eternidade! Te amo Lola”, escreveu o filho de Hebe nas redes sociais.

Por muitos anos, Lolita Rodrigues manteve uma relação bastante próxima com a apresentadora Hebe Camargo, falecida em 2012, e a também atriz Nair Bello, que morreu em 2007.

Lolita morreu na madrugada deste domingo, 5, aos 94 anos, na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, onde morava com a filha desde 2015. A artista estava internada no Hospital Nossa Senhora das Neves e não resistiu a uma pneumonia. O óbito foi registrado às 4h30.