Ministros do G20 desembarcam em Salvador para tratar da área cultural

Salvador vai receber entre os dias 5 a 8 de novembro todos os ministros do G20 para o GT de Cultura. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE nesta quinta-feira, 16, pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA). O tema desenvolvimento sustentável também vai estar na pauta.

A reunião deve apresentar uma declaração com pontos urgentes para a área cultural. O evento vai reunir autoridades de países como Índia, Estados Unidos, China, Argentina, Japão e Alemanha – incluindo a ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes.

O documento pode levar importantes decisões para a Cúpula de Líderes do G20, no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 do mesmo mês.