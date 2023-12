Monteiro: Não é o governo que faz a cultura, são os agentes culturais | A TARDE

Durante a VI Conferência Estadual de Cultura da Bahia, em Feira de Santana, o secretário de Cultura da Bahia contou, em conversa com o Portal A Tarde, que a escolha da Princesinha do Sertão para sediar o evento, que acontece no Colégio Estadual de Tempo Integral de Feira de Santana.

Monteiro contou que a pasta tem aprofundado a política de territorialização da cultura, reconhecimento e valorização dos diferentes fazeres culturais que acontecem em todos os lugares e a escolha do local dialoga com essa diretriz.

"O fato de nós fazemos a conferência estadual em uma escola pública, numa comunidade periférica, em Feira de Santana, diz muito sobre isso, porque nós estamos, de fato, reconhecendo a cultura, que pulsa, que brota, que é desenvolvida em todos os lugares da Bahia, com todas as suas diferenças, diversidades, mas como uma forma de reconhecimento das identidades e valorização dessas diferentes formas de expressão".

Durante a conferência, fazedores e fazedoras de cultura aproveitam o espaço para apresentar propostas e buscar soluções para dificuldades que enfrentam em suas comunidades e regiões. Segundo o secretário, estas queixas serão tratadas pela pasta, seguindo o pressuposto que cultura se faz com democracia.

"Momentos democráticos como esse são essenciais para que as políticas culturais dialoguem com o sentimento e com as expectativas de quem faz a cultura acontecer em toda a Bahia. Não é o governo que faz a cultura, quem faz a cultura, são os agentes culturais", explicou.

"A gente encontra a resposta de fazedores e fazedores de cultura em todos os 417 municípios que dizem presente, que estão dispostos a participar desse momento de avanço e de consolidação da cultura, com uma política de estado".