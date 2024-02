Morre, aos 93 anos, neta de Monteiro Lobato | A TARDE

O Prefeito de Taubaté, José Saud (MDB), decretou luto oficial no município, após a morte de Joyce Campos Kornbluh, neta do escritor José Bento Monteiro Lobato, aos 93 anos, na tarde de sexta-feira, 26.

O decreto foi publicado no Diário Oficial local. A morte foi informada por intermédio das redes sociais de Cleo Monteiro Lobato, filha de Joyce. Até o momento, não foram divulgadas as causas da morte e nem as informações sobre velório e enterro.

Joyce é filha de Martha Lobato Campos, filha mais velha de Monteiro Lobato. Nascida em Nova York, Joyce veio ao Brasil ainda aos nove meses de idade. Foi criada na cidade de São Paulo, onde estudou e se tornou escritora, seguindo os passos do avô.

De acordo com Saud, Joyce foi uma presença marcante e generosa para o Museu Monteiro Lobato, dedicando tempo e esforço em toda a carreira para manter viva a memória e legado do avô.

O luto oficial da cidade de Taubaté vai ter duração de três dias.

Nota Oficial da Prefeitura de Taubaté

