Morre atriz Susan Buckner, do musical Grease, aos 72 anos | A TARDE

Morreu, aos 72 anos, Susan Buckner, atriz que deu vida a personagem Patty Simcox no clássico musical Grease - Nos Tempos da Brilhantina, (1978). A informação foi confirmada pela assessoria da atriz.

A atriz teria falecido no dia 2 de maio, mas a notícia só foi dada por sua família nesta terça-feira, 7. A causa da morte não foi revelada, mas segundo a assessoria de imprensa, Buckner partiu "pacificamente" e "cercada por entes queridos".

"Susan será lembrada pela gentileza, generosidade e compromisso inabalável em causar um impacto positivo na vida de outras pessoas", disse a declaração.

Nascida em 28 de janeiro de 1952 em Seattle, Washington, Buckner recebeu o título de Miss Washington em 1971, e também atuou em programas de televisão como The Hardy Boys, The Love Boat e BJ e The bear.

Susan deixa dois filhos, Adam Josephs e Samantha, e quatro netos.

Publicações relacionadas