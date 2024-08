Morre humorista da Escolinha do Professor Raimundo

Iran Lima participou da Escolinha do Professor Raimundo - Foto: Reprodução | TV Globo

Morreu aos 88 anos, neste domingo, 21, o ator Iran Lima, conhecido por dar vida ao personagem Cândido Manso, na Escolinha do Professor Raimundo. O artista estava internado em uma unidade de saúde no Rio de Janeiro.

A morte de Iran, que foi internado na sexta-feira, 19, após se sentir mal, foi confirmada pela esposa do humorista, Lúcia Baruffaldi. O ator já tinha um histórico de problemas de saúde.

“Ele já teve vários AVCs e 2 infartos. Na sexta, ele passou mal, viemos para o hospital e ele ficou internado. Até ontem, ele estava debilitado, mas falando. E hoje recebemos a notícia do falecimento”, explicou Lúcia, em conversa com a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

Iran, que também dirigiu humorísticos como Os Trapalhões, também tinha um aneurisma no abdômen.