Morre o ator e pianista Laércio de Freitas

Laércio é pai da atriz Thalma de Freitas - Foto: Divulgação

Faleceu na tarde desta sexta-feira, 5, o maestro, ator e pianista Laércio de Freitas, aos 83 anos, em São Paulo. O corpo de Laércio será velado e cremado neste sábado, 6, no cemitério da Vila Alpina.

O artista estava internado desde o final de junho no Hospital da Universidade de São Paulo devido a uma infecção nos rins. Um dos maiores pianistas do país, Laércio trabalhou com nomes como Maria Bethânia, Elza Soares, Erasmo Carlos, e Marcos Valle. Na TV Globo, atuou nas novelas "Mulheres Apaixonadas" e "Viver a Vida".

Laércio também era pai da atriz Thalma de Freitas, que lamentou a morte dele:

“Papai fez sua passagem hoje à tarde, dormindo na Paz de Deus. Vivas à Vida deste Ser de Luz e Amor, que fez contribuições inestimáveis para a arte e cultura do Brasil, fez grandes amigos por onde passou e amou com todo o coração todos os dias de sua vida”.

Veja a homenagem de Thalma de Freitas