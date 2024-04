Morre o cartunista brasileiro Ziraldo | A TARDE

Morreu, neste sábado, 6, o cartunista brasileiro Ziraldo Alves Pinto, aos 91 anos de idade. De acordo com a família, o artista faleceu enquanto dormia, em sua residência, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Nascido em Caratinga-MG, Ziraldo foi um dos fundadores do jornal O Pasquim nos anos 1960, um dos poucos a fazerem oposição à ditadura militar instalada no Brasil. Devido a isso, o cartunista acabou sendo preso em dezembro de 1968, após o AI-5.

O artista ficou ainda mais conhecido nacionalmente pela criação do seu livro infantil "O Menino Maluquinho", de 1980, que depois se tornou uma animação de sucesso em todo o Brasil.

Em Salvador, seu trabalho também ficou na história, com sua versão infantil do mascote "Tricolor de Aço", do Bahia, feita em 1979. Depois, voltou a publicar o "super-homem menino" em 1987, junto a mascotes dos outros 15 clubes da Copa União.

Trabalho de Ziraldo com mascotes de clubes brasileiros | Foto: Reprodução