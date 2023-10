‘Mostra Cine Horror’ volta em cartaz com dois fins de semana | A TARDE

O festival de cinema de horror Cine Horror retorna para a sua oitava edição neste mês de outubro, em dois finais de semana. O evento novamente acontecerá na Sala de Cinema Walter da Silveira, na Biblioteca do Estado da Bahia (Barris). A programação gratuita conta com 62 filmes nacionais e internacionais – entre curtas e longas –, e começará nesta quinta-feira, 19, e seguirá até o dia 29. A abertura será um evento especial na tarde de quinta-feira (16h), com um ‘Encontro Literário’ na Livraria Escariz (Shopping Barra).

Para a programação da oitava edição, haverá, assim como nas edições anteriores, uma extensa mostra de filmes nacionais e internacionais. Em relação ao ano passado, o festival deste ano conta com uma maior leva de filmes nacionais, com mais da metade sendo produções brasileiras e mantendo a premissa de manter os gêneros diversificados.

“Esse ano temos uma boa quantidade de filmes brasileiros, mesma proporção dos anos anteriores. Os estrangeiros já estavam um pouco mais engatilhados ano passado, mas esse ano veio bem mais brasileiros”, relata Val Oliveira, coordenador do evento.

“A pouca emissão de filmes estrangeiros esse ano veio como uma grande surpresa para a gente. Esse ano tem bem mais brasileiros e como sempre bem diversificados”, acrescenta.

A oitava edição do festival também conta com alguns produtos inéditos, como a animação russa O guardião do Ural, que está tendo sua primeira estreia fora da Rússia na mostra Cine Horror.

“Como de costume, focamos primeiro no horror em si, mas recebemos muitos filmes fantásticos, ficção científica, policial, suspense”, detalha.



“Então está mais diversificado, bem mais diverso em histórias e heterogêneo. Retomamos com essa cor dos filmes brasileiros”, observa.

Expandindo ‘Cine Horror’



Neste ano, uma das premissas é a expansão da programação. Uma delas é uma premiação especial que acontecerá para promover os filmes nacionais que serão exibidos. Para isso foi selecionado um juri composto por críticos de cinema, pessoas que escrevem sobre cultura pop e cineastas baianos do horror.

“Em 2019 tivemos um grande alcance de publico e como pensamos em fazer uma curadoria externa para a premiação, eles são críticos de cinema, pessoas ligadas ao meio geek. Tem diretores como o Caleb Lopes, outros membros do horror brasileiro e críticos como o Adolfo Gomes fazendo essa parte de curadoria para gente. Planejamos essa premiação como uma forma de poder dar visibilidade aos filmes nacionais que estão na nossa programação”, conta.

Além da premiação, um dos programas para esse ano no Cine Horror é o Desfile Cosplay, em que os fãs poderão se fantasiar como seus personagens favoritos do cinema de horror e mostrar para o público.

“Uma das formas de divulgar o evento e renovar o público é pensar em mais coisas que dialoguem com a cultura pop. Temos muita influência da cultura nipônica aqui, como os animes, os mangás e o cosplay”, conta Oliveira.

“Conversamos com grupos de cosplayers daqui da Bahia sobre essa possibilidade de um evento que fosse bem voltado para os cosplays de horror e temos boas expectativas”, afirma o organizador.

Por fim, o evento promoverá discussões com autores da literatura de horror baiana para mesas de conversa e debates durante o evento. O coordenador também incentiva o comparecimento de quem tiver lançamento para os dias próximos do evento à participar das mesas e poder mostrar seu trabalho.

Para além da mostra anual, o Cine Horror continuará a organizar exibições esporádicas visando promover o cinema fantástico, do gênero horror à ficção científica, priorizando películas de acesso limitado e filmes cultuados.

VIII Mostra de Cinema CINE HORROR / A partir de quinta-feira (19) até dia 22 (domingo) e a partir do dia 27 até 29 / Sala de Cinema Walter da Silveira (Biblioteca do Estado da Bahia, Barris) / Entrada gratuita – sujeita a lotação da sala / Classificação indicativa: 16 anos



* Sob a supervisão do editor Chico Castro Jr.