MUDEIdeNOME vai mandar clássicos da axé music no Wish Hotel

MUDEIdeNOME - Foto: Sercio Freitas

O Movimento Musical MUDEIdeNOME vai realizar mais uma edição da festa Agradecer nesta sexta-feira (20), evento que marca o encerramento do ano do grupo, em clima de celebração e gratidão. A apresentação será no Wish Hotel da Bahia, e contará com a participação especial do grupo Batifun. O repertório promete combinar clássicos da música baiana, sucessos autorais e hits do samba.

O evento, promovido pelo MUDEIdeNOME, foi criado em 2014, com o objetivo de resgatar memórias musicais afetivas e celebrar o espírito da baianidade, valorizando as raízes culturais da Bahia e o carnaval de rua. O MUDEIdeNOME, formado por Ricardo Chaves, Ramon Cruz, Magary Lord e Jonga Cunha, não se define como uma banda, mas como uma “reunião de artistas”. Desde sua fundação, em 2013, o grupo tem se destacado por apresentações que resgatam canções emblemáticas do carnaval baiano, além de incluir composições autorais e sucessos de suas carreiras individuais.

Segundo Ricardo Chaves, um dos integrantes, o projeto foi concebido como uma forma de reencontro com a memória afetiva musical dos baianos. “Nós não somos uma banda, nunca fomos. Somos uma reunião de artistas com o intuito de passear pela nossa memória afetiva musical. A gente quis atingir o público neste lugar que, com certeza, estava guardado na memória de todos. Por não sermos uma banda, não temos compromisso além de brincar com essa conexão do público com sua história”, explica.

O repertório dos shows é montado de maneira descontraída, revisitando canções que marcaram época e fizeram parte da carreira dos músicos. “Temos um manancial gigantesco de canções que podemos tocar. Quase todas essas músicas eu já interpretei ao longo da minha carreira. Outras são composições nossas, como Ramon e Magary, que também são compositores, em outras Jonga esteve presente na produção. Então a gente brinca com isso em todas as apresentações nossas”, comentou Chaves.

Toque baiano

Além de suas apresentações na festa Agradecer e outros eventos pontuais, o MUDEIdeNOME se destaca por ações no carnaval de Salvador, com trajetos que buscam reocupar espaços históricos da folia baiana. Um exemplo é o desfile no circuito Osmar, no Campo Grande, que inclui a passagem pela Avenida Carlos Gomes. Embora seja o mais tradicional do festejo soteropolitano, o trajeto foi ao longo dos anos perdendo o protagonismo para o Circuito Dodô, que percorre os bairros da Barra e Ondina.

Para Chaves, o movimento teve um papel importante no resgate da essência do que ficou conhecido como axé music, permitindo que artistas de diferentes gerações revisitassem e incluíssem antigos sucessos em seus repertórios.

“Ao longo dos anos a gente vem percebendo uma redescoberta da essência da música conhecida como axé music. A gente [MUDEIdeNOME] contribui de uma maneira muito forte em características que estavam meio jogadas para escanteio na cultura do soteropolitano. Desde movimentos com pipocas que puxamos, por exemplo o circuito completo que a gente faz que sai do Campo Grande, faz a volta no Edifício Sulacap e sobe a Carlos Gomes, isso era uma coisa que estava abandonada e hoje tem sido redescoberta. Alguns artistas do início do Axé não visitavam tanto as suas histórias e ao descobrirem este público sedento por isso, passaram a incorporar nos seus repertórios as músicas que eles já não tocavam mais. Isso é fundamental para que a história seja mantida e seja passada por gerações”, comentou.

Ele também destacou que o projeto reforça a importância da música como parte da identidade cultural do povo baiano. “As músicas que tocamos contam a nossa história e nossas origens. Nosso maior desafio é perpetuar isso, para que nunca mais fique em segundo plano”, conclui.

Celebração do “Agradecer”

A festa Agradecer foi criada em 2014, como uma extensão do projeto MUDEIdeNOME, inspirado na tradição soteropolitana de vestir branco às sextas-feiras e na celebração da última sexta-feira do ano como um momento de gratidão. Desde então, o evento costuma reunir soteropolitanos e turistas em torno da música e da cultura local.

Para Ricardo Chaves, a interação com o público é um dos pontos altos das apresentações. “O reencontro das pessoas com sua memória afetiva musical é o que mais nos marca. São músicas que não só fazem parte da nossa história como artistas, mas também da história do público, enquanto foliões, jovens e adolescentes”, afirma.

O evento deste ano promete trazer essa mesma atmosfera, unindo nostalgia e celebração. O grupo Batifun, que fará uma participação especial, também reforça essa conexão com a história musical, visitando clássicos do samba e do pagode baiano em seu repertório.

Planos para o futuro

Para 2025, o MUDEIdeNOME já prepara sua participação no carnaval de Salvador, com desfiles na quinta-feira e na terça-feira, sempre no circuito do Campo Grande, em horários que se tornaram tradicionais para o grupo. O projeto, no entanto, continuará focado exclusivamente em apresentações na Bahia, reforçando sua identidade como um movimento cultural local.

“A ideia é valorizar cada vez mais o carnaval e manter viva essa memória. Nosso objetivo é que as pessoas apreciem e vivenciem essa experiência aqui, porque o projeto é uma reunião de artistas que têm carreiras independentes e que se encontram em momentos especiais”, explica Ricardo Chaves.

AGRADECER 2024 / Com MUDEIdeNOME e Batifun (show de abertura) / Sexta-feira (20), 21h / WISH Hotel da Bahia / R$ 100 / Vendas: Ingresse, Ticketmaker e Sympla

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.