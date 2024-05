Multiverso da Loucura invade Bienal no domingo | A TARDE

A Bienal do Livro é o lar de diferentes histórias e no meio de tantos personagens houve espaço até para o multiverso. Inspirados no filme do Doutor Estranho, personagem da Marvel Studios, um grupo de amigos decidiu levar o "Multiverso da Loucura" para o evento. Com direito a três versões do Homem-Aranha e um personagem de GTA, os cosplayers estavam curtindo seu segundo dia na Bienal.

Alexandre Martins estava fantasiado de Homem-Aranha. Usando a versão simbionte do traje do herói, ele estava indo fantasiado para o evento pela primeira vez. "É um evento que, além de livros, também tem muita coisa de quadrinhos, cultura pop, animes e eu acho que a galera curte bastante", explicou.

Fã de quadrinhos desde a infância, Alexandre argumenta que a prática de cosplay nesse tipo de evento incentiva as crianças a desenvolverem um interesse maior pela leitura. "Elas podem ver e se empolgar para ler mais. Ajuda muito a no appva geração, mas até os adultos gostam", detalhou.

Um dos membros mais inusitados do grupo é o Big Smoke, personagem saído diretamente do GTA San Andreas. Conhecido na internet como "Big Smoke Baiano", David Rocha começou a praticar cosplay por conta de um acaso. "Foi puro acidente. Eu tinha comprado uma camiseta verde na época e que justamente parecia muito com a do Big Smoke, mas eu não tinha percebido", relembrou.

Depois de cinco anos desde que se fantasiou pela primeira vez, David conta que sua vida mudou por completo depois que começou a se vestir como o personagem. "Antes eu era muito antissocial, tinha poucos amigos e não tinha muito interesse em conhecer pessoas novas. O cosplay me ajudou muito a combater minha timidez, meu receio de falar com pessoas novas", revelou.