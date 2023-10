Museu de Arte Contemporânea da Bahia será inaugurado nesta sexta-feira

Salvador recebe na próxima sexta-feira, 29, a inauguração do Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC Bahia). O novo equipamento cultural será instalado no Palacete do Comendador Bernardo Martins Catharino, local que já foi sede da Secretaria Estadual de Educação, Museu Rodin na Bahia, e onde antes funcionava o Palacete das Artes, no bairro da Graça, em Salvador. A edificação, tombada pelo Ipac desde 1986, passou por inúmeras intervenções para se tornar um museu, e, agora, foi mais uma vez readequado para receber obras e projetos de arte contemporânea.

Dentre as adaptações necessárias, se destacam a criação de novos espaços expositivos e educativos voltados para linguagens contemporâneas, como a arte urbana, a arte digital, a videoarte, a performance e produção maker.

Para marcar a entrega do novo Museu de Arte Contemporânea da Bahia, será realizado o evento MAC_Bahia – 60 horas, com uma programação artística diversificada e ininterrupta, que se iniciará às 10h da sexta-feira, 29/09, e terminará apenas às 22h do domingo, 01/10. Essa programação contará com a abertura das exposições Acervo inicial MAC Bahia , Agô – Ayrson Heráclito e Muro; performances de break-dance, slam de poesia e música; bate-papos e oficinas; projeções de vídeo mapping e cinema a céu aberto; arte digital com dj, vj e live code; pista de skate; yoga, entre outras atrações.

Acervo inicial

Na Casa, o visitante encontrará uma exposição composta pelas obras que foram transferidas do MAM Bahia para formar o acervo inicial do MAC Bahia. São cerca de 175 trabalhos, de 102 artistas de diferentes regiões do país, que foram premiados ao longo das 16 edições do Salões do MAM Bahia.

No Anexo, será apresentada a exposição individual Agô, de Ayrson Heráclito – artista, curador, pesquisador e professor – que atualmente é o principal nome da arte contemporânea da Bahia, e um dos principais do Brasil. A mostra apresenta um panorama de trabalhos em distintos suportes e períodos, incluindo alguns inéditos na Bahia. Sua produção valoriza e ressignifica os pilares filosóficos, estéticos, artísticos e culturais que fundamentam a cultura baiana afrodiaspórica.

Além das duas exposições na Casa e no Anexo, o MAC_Bahia abrigará a exposição Muro, com a participação de mais de 50 artistas urbanos que atuam nas ruas da cidade, que terão seus trabalhos incorporados ao acervo do museu. O MAC Bahia vai contar ainda com uma programação periódica de Vídeo Mapping (projeções de vídeos com efeitos e animações 3D interagindo na arquitetura do prédio); uma escultura skatável interativa (em formato de “mini-rampa” que permite a prática do skate); o Cine-Paredão (com exibições noturnas na área externa do museu com ênfase na videoarte); quatro laboratórios que compõem o Setor Educativo, sendo um voltado para as crianças e o público infanto-juvenil, e mais três estúdios para artistas e o público – um de áudio e vídeo; outro de arte digital, e outro que está sendo preparado para receber projetos que utilizam ferramentas da cultura maker, como impressora 3D e máquina de corte laser.