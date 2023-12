Museu do Mar celebra 2 anos com música e entrada gratuita em Salvador | A TARDE

Com entrada gratuita para baianos e turistas neste fim de semana, o Museu do Mar Aleixo Belov, no Centro Histórico de Salvador, festejará 2 anos de abertura nesta sexta-feira, 1º. Além disso, o espaço cultural e educacional passará a estender o horário de funcionamento até as 20h nas sextas, sábados e domingos até o final de janeiro.

Para marcar a data comemorativa, o museu promoverá hoje um recital de música, a partir das 17h, tornando o momento de pôr do sol ainda mais especial para quem visita o largo do Santo Antônio Além do Carmo, um dos pontos turísticos mais badalados da cidade. A apresentação será conduzida pelo grupo instrumental Janela Brasileira.

Atividades lúdicas

Além disso, o museu promoverá atividades para as crianças durante o aniversário, como a caça ao tesouro. A brincadeira, que estimula a curiosidade e a imaginação, ocorrerá nesta sexta, sábado e domingo, das 10h às 19h. Para ganhar uma recompensa especial, bastará seguir o mapa e cumprir todos os desafios.

Já no sábado, às 15h, haverá uma sessão de contação de história do livro “Velas Cheias de Sonhos”, de autoria do jornalista Bito Teles, com ilustração de Bua Bruno. No mesmo dia, ainda durante a tarde, a equipe do museu promoverá uma oficina barco dos sonhos.

Mais informações sobre a programação do Museu do Mar podem ser acessadas no site oficial do Museu do Mar Aleixo Belov e no Instagram (@museudomar.aleixobelov).