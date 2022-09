Música de baiana viraliza e é interpretada por Safadão e João Gomes

Mais de dois meses após lançar a música "Não Fosse Tão Tarde", a cantora baiana Lou Garcia, ex-participante do The Voice Kids, ainda ganha visibilidade. Cantores consagrados como Wesley Safadão e João Gomes compartilharam outras intepretações da canção da artista em suas redes sociais.

null Reprodução

null Reprodução

A canção ganhou versões em forró, piseiro e reggae. Na época do lançamento, "Não Fosse Tão Tarde" viralizou no TikTok e entrou no chart de Spotify e YouTube. O clipe da música no Youtube já ultrapassa 6 milhões de visualizações.



A artista contou que a composição do single foi feita em uma fase bem reflexiva. "É uma música mais íntima, que fala sobre uma amizade que acabou pela tentativa falha de ser algo maior do que já era. Essa música é, sem sombra de dúvidas, uma das que mais mexe comigo, mesmo tendo uma vibe tão alto astral", afirmou.

A revelação do indie pop brasileiro lançou recentemente seu novo single, “Todo Mundo (Menos Eu)”. Gravada em Curitiba e produzida por Gustavo Schirmer (responsável pelos discos “Violeta” e “Gêmeos”, doTerno Rei, e pelo megahit “ACORDA PEDRINHO”, do Jovem Dionísio), a faixa é o terceiro single do segundo álbum da cantora de 21 anos, previsto para fevereiro de 2023.