Musical reafirma grandeza de Raul Seixas em aniversário de 80 anos

Texto é de Edvard Passos, que também assina a direção - Foto: Victor Blvk | Divulgação

Após 15 anos, o espetáculo Aventuras do Maluco Beleza retorna aos palcos em curta temporada, colocando em cena a infância de Raul Seixas e seu irmão Plínio como ponto de partida para uma narrativa ficcional que conecta passado e presente. A montagem do Núcleo do Teatro Castro Alves (TCA) propõe uma reflexão sobre a criatividade infantil, em contraponto à hiperexposição às telas digitais.

O texto é de Edvard Passos, que também assina a direção. As apresentações acontecem hoje, 5, e amanhã, 6, na Sala do Coro do TCA.

A dramaturgia se inspira em relatos de Plínio Seixas, irmão de Raul, com quem Edvard teve contato ainda no processo de criação de outro musical, A Metamorfose Ambulante. A convivência com Plínio foi determinante para a concepção do universo da peça. “Foi há 20 anos que, ouvindo as histórias de Plínio, eu concebi a proposta geral do projeto, seu universo fictício, sua lógica, seus cenários, sua atmosfera, tema e delineei personagens inspiradas na infância e obra de Raul”, afirma Passos.

Na peça, Raulzito e Plininho vivem aventuras em um mundo inventado que remete à infância livre de telas, cercada por jogos e invenções. Com linguagem acessível ao público infantojuvenil, o espetáculo também propõe camadas de leitura para outras faixas etárias. “Foquei na idade em que fui arrebatado por Raul, na pré-adolescência, com onze ou doze anos”, conta o autor.

O antagonista da história é o Monstro Sist, entidade simbólica que representa a ameaça da tecnologia sobre a imaginação. A personagem Luna, criada por Passos, é uma líder rebelde que luta contra esse sistema. “Luna é minha intuição e meu coração encarnados numa personagem que carrega todo o conflito do drama”, diz o autor. Ele acrescenta que deseja escrever um spin-off da personagem no futuro.

A personagem também tem um lugar carinhoso para Thaís Laila, atriz que a interpreta. Com a volta aos palcos, ela também realiza um desejo guardado há muito tempo. “Poder apresentar para meus filhos um dos espetáculos mais especiais que já participei na vida, era um sonho! Minha caçula recebeu o nome de ‘Luna’ por causa da personagem que interpreto na peça, justamente porque ela trouxe para minha vida uma força inspiradora, que quero manter viva para sempre”, compartilha.

A alma do musical

Para o ator Nelito Reis, que interpreta Raulzito na peça, a construção do personagem partiu de uma experiência anterior no espetáculo A Metamorfose Ambulante, no qual encenou Raul em diferentes fases da vida. Em Aventuras do Maluco Beleza, ele adota uma abordagem mais lúdica. “Eu posso desempenhar um Raul mais leve, inteiramente voltado ao lúdico e à descontração”, diz o ator.

Reis afirma que a criação do Raul criança também teve inspiração em sua própria infância. “No Aventuras, portanto, eu tento fazer desse ‘Raul menino’, um pouco como uma celebração do menino que eu mesmo fui”, explica. A proposta não buscou a fidelidade biográfica, mas sim a construção de um personagem que pudesse expressar uma infância imaginativa.

O elenco traz atores com trajetória no teatro baiano, muitos dos quais participaram da montagem original. Daniel Farias, também integrante do grupo, destaca a integração entre música, teatro e coreografia. “O que temos é um resultado muito integrado, coeso e orgânico”, afirma. A trilha sonora é assinada por Luciano Salvador Bahia, com preparação vocal de Manuela Rodrigues e coreografias de Kenuu Alves e Norma Santana.

O texto aborda a tecnologia como uma força de captura da atenção e da subjetividade. Edvard Passos conta que a inquietação com esse tema surgiu ainda em 2008, ao adquirir um smartphone. “Ali, eu percebi que as telas iriam engolir a humanidade e que nosso destino distópico era viver capturados dentro delas”, relata. A peça foi escrita em 2009 e estreou no ano seguinte.

Daniel Farias observa que o tema ganhou mais evidência com o tempo. “O texto tem se revelado profético e certeiro no avanço nocivo das tecnologias à nossa saúde, à nossa criatividade e à estrutura de nossa sociedade como um todo”, avalia. Ele aponta que o espetáculo busca provocar reflexões sem abrir mão da linguagem acessível ao público infantil.

A proposta estética mistura elementos de ficção científica, musicalidade e fantasia. Esses componentes, segundo Passos, são parte da própria infância de Raul Seixas. “A fantasia, a musicalidade e a ficção científica constituem a própria atmosfera da infância de Raul. Essa combinação de elementos é a própria essência criativa de Raul”, afirma o autor.

A peça evita um tom biográfico direto e opta por representar a infância como fonte da criação artística de Raul. “A criança explica o artista”, resume Passos. Ele reforça que muitos dos temas presentes na obra do cantor têm raízes em suas brincadeiras de infância, como o idioma inventado com o irmão e as referências literárias e musicais que cultivava desde cedo.

Para além dos palcos

A montagem também foi adaptada para outras linguagens. Um livro infantil foi lançado e o projeto atualmente caminha para uma versão cinematográfica. Segundo Passos, o roteiro do longa está em desenvolvimento com consultoria de Silvana Moura. “Talvez Aventuras do Maluco Beleza sempre tenha desejado ser cinema”, afirma o autor.

A adaptação para o cinema pretende explorar visualmente elementos como o Monstro Sist, personagem cuja materialização depende de recursos de pós-produção. Passos também pretende inserir novas soluções narrativas.

“Quero trabalhar um novo clímax para o final a partir das possibilidades e especificidades do cinema”, diz.

Reis destaca o impacto que espera do espetáculo nas novas gerações. “O que espero e desejo com muita força é que as pessoas saiam do teatro felizes com esse contato com o imaginário de Raulzito e que as crianças possam ter essa influência indiscutivelmente positiva de um artista da nossa terra”, afirma.

Para Farias, manter uma peça em cartaz por tantos anos exige uma rede de colaboração e persistência. “Somente um grupo de artistas engajados e parceiros é capaz de fazer isso e sou muito feliz por fazer parte de uma equipe tão competente”, diz. Ele aponta ainda a presença de espectadores que viram o espetáculo na infância e hoje retornam como adultos.

A temporada atual coincide com as celebrações pelos 80 anos de nascimento de Raul Seixas. Edvard Passos considera a homenagem importante para a valorização da memória cultural da Bahia. “A Bahia produziu um artista tão decisivo, tão nosso e tão do mundo. E tem muita gente que nem sabe que ele nasceu aqui”, observa.

O diretor também vê na obra de Raul uma potência de resistência simbólica. “Raul é o Prometeu que divide com toda gente os saberes restritos aos livros e às bolhas intelectuais estéreis. Raul horizontaliza o conhecimento, sendo ele próprio uma política de cultura”, conclui. Segundo ele, o espetáculo permanece atual por tratar de temas universais como liberdade e imaginação.

Aventuras do Maluco Beleza / Hoje e amanhã, 16h / Sala do Coro do TCA / R$ 60 e R$ 30 / Vendas: Bilheteria TCA ou Sympla

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.