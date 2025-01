Na memória dos baianos, Banda Mel faz ensaio ‘Já Pintou o Verão’

Banda Mel - Foto: Divulgação

Sim, o verão já se instalou definitivamente. E com ele, os ensaios de grandes nomes da axé music. Amanhã tem a Banda Mel, com sua série Já Pintou o Verão, no Espaço Colégio Divino Mestre, localizado no Pátio da Paróquia Santo Antônio Além do Carmo. As honras da casa ficam por conta do grupo Fragmentos de Samba. No show da Banda Mel, participações de Márcia Freire e Rafa Barreto (Jammil).

O nome do evento é inspirado no hino Baianidade Nagô, um dos maiores sucessos da Banda Mel. O repertório do ensaio incluirá outras canções icônicas do grupo e da axé music, como Prefixo de Verão, Crença e Fé e Faraó. A escolha do título reflete a ligação histórica da banda com o Carnaval de Salvador, em que sua música sempre teve destaque.

A primeira edição deste ensaio, realizada ainda em dezembro último, foi sucesso de público e celebrou o lançamento parcial do audiovisual da banda, que reúne participações de Daniela Mercury e Luiz Caldas. Para Robson Morais, a colaboração com esses artistas reforça a qualidade do projeto. “Trabalhar com Daniela Mercury e Luiz Caldas é um prazer imenso. Foram convites aceitos de imediato, e o público vai se deliciar com suas participações”, afirma.

Márcia Short, que divide os vocais com Robson Morais, destacou o impacto da estreia. Segundo ela, o evento proporcionou um ambiente acolhedor e interativo para o público e os artistas.

“As pessoas se divertiram muito, nós nos divertimos muito. A expectativa para os próximos ensaios é de casa lotada e shows cada vez mais alegres e interativos”, notou.

O Já Pintou o Verão é parte das comemorações pelos 40 anos da Banda Mel. Márcia e Robson se reuniram em 2024 para homenagear o legado do grupo, que foi um dos responsáveis por consolidar a axé music na Bahia e no Brasil. A agenda incluiu apresentações especiais no Carnaval de Salvador e eventos em outras cidades brasileiras, como São Paulo.

O samba-reggae, ritmo emblemático da música baiana e da Banda Mel, será novamente destaque no setlist. Criado por Neguinho do Samba, o gênero é um dos pilares da identidade musical da banda. “O repertório não é formado só de samba-reggae, mas há um destaque imenso para esse ritmo. Ele merece todo o nosso carinho e atenção sempre”, ressalta Robson.

A banda também considera o impacto do axé music além das questões culturais. Para Robson, o movimento teve papel significativo na geração de emprego e renda. “A cada evento, há um movimento muito grande de pessoas trabalhando em torno dele, o que proporciona renda para muita gente”, considera.

O legado da Banda Mel é mantido vivo por meio de suas músicas autorais, que seguem na memória afetiva do público. Robson atribui essa longevidade ao cuidado com a qualidade das produções.

“Sempre nos preocupamos muito com a qualidade do que produzimos, e isso se reverte nessa memória afetiva que despertamos nas pessoas”, pensa.

A celebração também busca conectar diferentes gerações por meio da música. Revisitar o repertório exige adaptação às novas configurações instrumentais, mas a banda garante manter a essência original das canções.

“O maior desafio é executar as músicas com a mesma qualidade de sempre, mesmo com instrumentos e afinações diferentes”, acentua o vocalista.

O audiovisual lançado pela Banda Mel também é um marco nas comemorações. A produção reúne faixas consagradas e performances de artistas convidados, que ajudaram a escrever a história do axé music. O trabalho foi bem recebido pelos fãs e é considerado um ponto alto da celebração.

Conexão da temporada

O sucesso da primeira edição do Já Pintou o Verão reflete a força do repertório da banda e a conexão emocional com o público. A expectativa é que a segunda edição mantenha esse padrão e seja mais um marco na trajetória do grupo.

Além de celebrar o verão, o evento busca reafirmar a relevância da música baiana no cenário cultural brasileiro. A Banda Mel se apresenta como uma das principais representantes desse legado, mantendo viva a tradição e conquistando novas gerações de fãs.

Os ensaios também contribuem para o fortalecimento do turismo em Salvador, especialmente durante o verão, quando a cidade recebe visitantes de diferentes partes do Brasil e do mundo. A união entre música e cultura faz do evento uma experiência singular.

Para Márcia Short, o momento é de celebração e renovação. “O verão está aí, a cidade promete ter um número recorde de turistas. A expectativa é de apresentações maravilhosas e de energia muito boa”, conclui.

Banda Mel: “Já Pintou o Verão” / Abertura: Fragmentos de Samba / Amanhã (04), 18h / Espaço Colégio Divino Mestre (Pátio da Paróquia Santo Antônio Além do Carmo) / R$ 80 e R$ 40/ Vendas: Sympla

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.