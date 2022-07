Nasce Pietra, primeira filha de Tays Reis e Biel

Tays Reis e Biel anunciaram nesta quarta-feira, 20, o nascimento de Pietra, primeira filha do casal. Eles já haviam antecipado que esta era a previsão do nascimento do bebê.

Biel compartilhou uma foto da mão dele com o pé do bebê carimbado e o próprio pezinho de Pietra ao lado. "Obrigado, meu Senhor Deus!", comemorou.

Tays, por sua vez, compartilhou uma foto com o bebê nos braços. "Meu plano de Deus".

Pietra nasceu durante a madrugada. Nesta terça-feira, 19, o casal foi à maternidade, mas chegou a dizer que houve um "alarme falso".

Horas depois, Biel contou que, de fato, a criança nasceria a qualquer momento.