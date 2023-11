Natal de Salvador será concentrado no Centro Histórico; saiba detalhes | A TARDE

As luzes do Natal soteropolitano não estarão concentradas na praça do Campo Grande em 2023. A partir do dia 5 de dezembro, toda Salvador estará iluminada para celebrar a festa cristã, mas será o Centro Histórico que terá a maior atenção do Poder Público, com a contratação inclusive de grandes atrações musicais.

Nem tudo está fechado, mas a prefeitura de Salvador já tem acertada pelo menos quatro apresentações. Uma delas será da cantora baiana Simone, que fará um show que comemora os seus 50 anos de carreira. Ela, que nasceu em Salvador no dia 25 de dezembro de 1949, tem como uma de suas marcas um álbum com versões de clássicos natalinos.

Carlinhos Brown é outro baiano que também está confirmado no Natal do Centro Histórico. O músico deve preparar um show específico para apresentar no dia 23 de dezembro, com repertório voltado para a temática natalina e da relação familiar.

O grupo Fat Family e o tenor Thiago Arancam, ambos paulistas, também já estão acertados com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) para realizar apresentações no Natal de Salvador. Outras atrações também estão sendo negociadas, mas ainda não estão confirmadas.

De acordo com o titular da Secult, Pedro Tourinho, a saída do Campo Grande como foco do Natal da cidade tem influência das obras que estão sendo realizadas na praça, mas, sobretudo, faz parte de um projeto da prefeitura de Salvador para revitalizar o Centro Histórico.

“A gente está estimulando que as pessoas se encontrem muito no Centro Histórico. Isso é uma forma de valorizar o Centro Histórico, das pessoas se encontrarem, das pessoas saírem de seus bairros, de estimular o comércio, estimular o turismo, dar uma vida maior ainda a esse Centro. Nessa lógica, deslocar a atenção maior do Natal do Campo Grande para o Centro Histórico faz muito sentido”, explicou Tourinho ao portal A TARDE.

“Além disso, o Campo Grande está em obras. Então, fazer o Natal como se fazia tradicionalmente no Campo Grande, neste momento, seria complicado também logisticamente. Ele vai continuar iluminado e essa ação do Natal perpassa a cidade inteira, mas a gente vai centralizar bem mais essas ações aqui no Centro Histórico”, complementou o secretário municipal.

ILUMINAÇÃO

Além de shows musicais, o Centro Histórico de Salvador deve ganhar uma decoração especial. A prefeitura está trabalhando para montar “o maior túnel iluminado do país”, com 400 metros lineares de iluminação, entre a Rua Chile e o Terreiro de Jesus.

“Isso é uma ação da Diretoria de Serviços de Iluminação, porque Natal é luz. Natal é brilho”, exaltou Pedro Tourinho, que prometeu que Salvador será iluminada por 25 milhões de microlâmpadas durante o período natalino.

Outra surpresa que está sendo preparada pela prefeitura de Salvador é uma espécie de “parada natalina”, que terá mais de 700 personagens, saindo da Praça Castro Alves em direção ao Terreiro de Jesus, com a participação de fanfarras, artistas de rua e até quadrilhas de Natal.

“Vai ser um grande cortejo cultural focado no Natal nesses finais de semana, com Casa do Papai Noel, Árvore de Natal, projeções mapeadas nos prédios do Centro Histórico, sacadas musicais como já é feito tradicionalmente”, contou Tourinho, que ressaltou ainda o apoio da prefeitura a ações que já são realizadas anualmente no período natalino.

“A gente está apoiando artistas de rua, essa ação nas sacadas, os corais, as missas nas igrejas. A vida no Centro Histórico vai ficar mais voltada para esse tema natalino. Apoiamos as baianas, trocamos todas as roupas, oferecemos para elas escolherem suas roupas novas. Arrumamos a casa para poder receber”, afirmou o secretário.

Além dos shows de grandes artistas e da decoração de Natal, o Centro Histórico terá ainda apresentações diárias de orquestras natalinas. A ideia da prefeitura é uma programação voltada para todas as faixas etárias, visando levar famílias inteiras à região mais antiga de Salvador. A festa, porém, não ficará restrita a essa parte da cidade.

“Cajazeiras, Paripe, São Caetano e Vale das Pedrinhas também vão ter as suas festas. A iluminação e a decoração de Natal passam pela cidade inteira. Mas o ponto de encontro é o Centro Histórico”, concluiu o titular da Secult.