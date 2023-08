Natureza e arte

Um convite para celebrar a arte e a natureza de forma única e inovadora aguarda os amantes da cultura e da sustentabilidade. A capital baiana será palco do festival Eletrobras Chesf Arte & Natureza, um evento que promete unir música, arte e sustentabilidade em uma experiência cultural enriquecedora. Com uma programação diversificada que inclui shows musicais, oficinas criativas e ações de compensação ambiental, o evento vai explorar a interseção entre a criatividade humana e a beleza dos elementos naturais. O Festival começará amanhã e vai até o dia 10 de setembro. A programação se divide entre o Teatro Vila Velha e o Museu de Arte Moderna da Bahia.

O festival apresentará um total de 10 shows que trazem à vida as riquezas dos biomas brasileiros e elementos naturais. Nomes renomados da cena musical brasileira, incluindo Ubiratan Marques Asè Ensamble, João Camarero, Fábio Caramuru, Ivan Sacerdote Trio, Paulo Costa Lima, Samba de Lata de Tijuaçu & Juliana Rodrigues, entre outros, irão se apresentar ao público com performances únicas e inovadoras. A seleção musical contemplará peças de compositores icônicos como Dorival Caymmi, Tom Jobim, Chiquinha Gonzaga, Luiz Gonzaga e Villa-Lobos, escolhidas com base em suas conexões com a fauna, flora e águas do Brasil.

A festa será inaugurada com uma homenagem especial a grandes artistas da MPB, como Gal Costa e Maria Bethânia. O Ivan Sacerdote Trio, composto pelo aclamado clarinetista, juntamente com Daniel Neto (sanfona) e Raul Pitanga (percussão), apresentará interpretações originais de composições que marcaram época. Esta homenagem reviverá o emblemático espetáculo Nós, Por Exemplo, que inaugurou o mesmo Teatro Vila Velha em 1964 e impulsionou as carreiras de diversos músicos.

Fábio Caramuru, um dos artistas a se apresentar no festival, une obras de Tom Jobim ligadas à Mata Atlântica com um trabalho autoral, diálogo entre piano e gravações de cantos de pássaros, insetos e répteis que ele mesmo captou durante experimentos na floresta. “O público pode esperar um concerto com diferentes e sutis sonoridades, além das obras em que dialogo com sons da natureza, que costumam causar as mais diversas reações”, adianta Fábio.

Outra atração é o Quinteto da Bahia, formado por integrantes da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), que traz um conjunto de peças relacionadas a biomas e paisagens brasileiros. “Nosso concerto reproduzirá o sertão nordestino e nada mais representativo do que a música armorial. Escolhemos músicas de compositores brasileiros que se inspiraram no nosso sertão. Nossos ouvintes poderão viajar pelo nosso sertão e sentir o clima semiárido, a seca, ver os cactos e mandacarus nas músicas que serão executadas”, conta a violinista Lírida Lima.

Além dos shows no Teatro Vila Velha, uma série de 12 oficinas culturais, que explorarão técnicas de uso e reprodução de elementos naturais, serão oferecidas no MAM. As oficinas serão ministradas por profissionais especializados e abordarão diversas áreas, desde a construção de câmeras fotográficas pinhole, reutilizando latas, até a ilustração de elementos naturais e a criação de instrumentos musicais a partir de materiais recicláveis

Arte e sustentabilidade

O festival Eletrobras Chesf Arte & Natureza promete ser um evento memorável que celebra a riqueza da cultura brasileira, além de reforçar a importância da preservação ambiental e do uso sustentável de recursos naturais. Ao unir música, arte e conscientização ecológica, o evento oferece a oportunidade de se inspirar, aprender e se conectar com a natureza de maneiras criativas.

“O festival apresentará obras que já fazem parte do dia a dia de muitos ouvintes de música. Por exemplo, é impossível se pensar em canções sem se lembrar de Asa Branca, de Luiz Gonzaga, ou todas as canções praieiras de Caymmi. O que temos de mais original no festival é proporcionar ao público uma visão de um conjunto dessas peças lado a lado, recortadas pelos temas em comum. Isso deverá propiciar uma reflexão sobre como falar do meio ambiente é também falar de nossas vidas, uma vez que estamos nele inseridos. E sobre como a preservação da natureza é, certamente, uma urgência para a preservação da própria vida humana”, considera Camilo Cassoli, curador e diretor-geral do Festival.

Ele imagina que, ao agrupar esses temas em um conjunto de apresentações e oficinas, se estimulam observações sobre a riqueza da natureza e a compreensão da importância de atuação para a sua preservação. “A ideia de realizar apresentações artísticas tendo como tema elementos naturais partiu de uma observação sobre como esses estão fortemente ligados à história da música, inspirando inclusive obras de alguns dos maiores compositores e compositoras”, explica.

Um exemplo é a música clássica que, segundo Lírida Lima, é capaz de nos fazer viajar pelo Brasil e sentir cada bioma sem sair de onde estamos. “O compositor, para criar uma música, na maioria das vezes se inspira em algo ou alguém e uma das grandes inspirações é a natureza. É possível escutar várias composições, como As Quatro Estações de Vivaldi, a Sexta Sinfonia (Pastoral) de Bethoveen e Mourão, de Guerra Peixe, e sentir a natureza e o meio ambiente por meio da música”, elabora.

Todas as atividades do festival serão acompanhadas por um inventário de carbono, calculando as emissões geradas durante as apresentações e oficinas. Medidas significativas, como o plantio de árvores e a compra de créditos de carbono, serão implementadas para garantir que o evento seja neutro em carbono e contribua para a preservação do meio ambiente. A programação e detalhes do evento podem ser encontrados no site artenaturezafest.com.br. Os ingressos, gratuitos, estão disponíveis online e poderão ser retirados antes dos shows, na bilheteria do teatro.

Eletrobras Chesf Arte & Natureza / De amanhã a 10 de setembro, no Teatro Vila Velha (shows) e MAM-BA (oficinas) / Abertura: concerto de Ivan Sacerdote Trio, na sexta-feira, 19h30 / Retirada de ingressos no Sympla / Nos dias das apresentações, na bilheteria do Teatro Vila Velha (30 minutos antes do início de cada show) / Gratuito

* Sob a supervisão do editor Chico Castro Jr.