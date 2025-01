Nina Queen faz show com clássicos dos anos 80 e 90 no Pelourinho

- Foto: Divulgação

No dia 17 de janeiro, o Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho, será palco do show de Nina Queen que, ao lado de seu parceiro Adriano Norberto, apresentará o show “Clássicos dos anos 80/90”, a partir das 20h30, com entrada gratuita. O evento começa às 19h.

O repertório promete uma viagem nostálgica, homenageando grandes nomes do pop, rock e dance das décadas de 80 e 90. A performance acontece um dia após a tradicional Lavagem do Bonfim.

Além de interpretar clássicos que marcaram gerações, Nina Queen antecipa uma novidade: o show será uma prévia do EP autoral “PHOENIX”, previsto para lançamento no primeiro semestre de 2025. Este será mais um trabalho de Nina e Adriano como compositores, trazendo canções inéditas e anunciando o início de uma nova fase em sua carreira.

SERVIÇO:

O que: Show Nina Queen – Clássicos dos Anos 80/90

Onde: Largo Quincas Berro D’Água – Pelourinho

Data: 17 de janeiro de 2025

Abertura do evento: 19h

Início do show: 20h30

Entrada: Gratuita